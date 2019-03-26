Пять лет аннексии Крыма: в ЕС задумались, как усилить давление на РФ

Дебаты в Европарламенте, посвященные пятилетию аннексии Россией Крыма, свелись к дискуссиям на тему: как защитить страны ЕС от "крымского сценария" и почему нельзя сравнивать ситуацию с Косово.
В Евросоюзе уже несколько раз обсудили ситуацию в Крыму по случаю пятой годовщины аннексии Россией украинского полуострова. В том числе, и на самом высоком уровне, на саммите ЕС на прошедшей неделе.
Не остался в стороне и Европарламент. Во время пленарной недели в Страсбурге поздно вечером во вторник, 26 марта, евродепутаты провели дебаты "Пять лет незаконной оккупации Крыма Российской Федерацией".
ЕС: "Украина не одинока"
Эти дебаты прошли в формате заявления Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики Федерики Могерини с последующим его обсуждением.
Главу европейской дипломатии на дебатах представлял еврокомиссар по вопросам соседства Йоханнес Хан. Он подчеркнул, что Евросоюз как не признал, так и не собирается признавать аннексию Крыма, являющуюся нарушением международного права. "Украина, столкнувшаяся с российскими нарушениями международного права, не одинока… За эти годы мы инвестировали в Украину больше, чем в любую другую страну мира. И Украина знает, что наша поддержка продолжится", - отметил он.
Представитель фракции Европейской народной партии Эльмар Брок (Elmar Brok) напомнил о принципах Хельсинского заключительного акта 1975 года, подписанного, в частности, и СССР. По словам политика, речь идет о суверенном праве каждого государства решать, с кем заключать какие договоры, а также об отказе от изменения силой государственных границ. "Оба принципа Россия нарушила… Это первое такое нарушение международного права в этой сфере (в Европе. - Ред.) с 1945 года… Такие нарушения не должно стать практикой Европы XXI века", - заявил Брок.
Крымские татары и политзаключенные
Большинство выступающих отдельно упоминали крымских татар, указывая на их преследования властями РФ в Крыму, на прекращение работы их СМИ, а также запрет Меджлиса крымскотатарского народа.
Также многие выступавшие призывали освободить граждан Украины, преследуемых по политическим мотивам, в частности Олега Сенцова. "Мы порицаем систематические ограничения фундаментальных свобод и нарушения прав человека на полуострове", - отметил еврокомиссар Хан.
Как Евросоюзу защитить себя
Многих евродепутатов волновал вопрос, не случится ли что-то подобное аннексии Крыма на территории ЕС. "Как мы будем реагировать, если это произойдет в ЕС? Могут ли мои коллеги из стран Балтии быть уверенными на 100 процентов, что мы их защитим, если на них нападут", - задался вопросом либерал Ясенко Селимович. По его мнению, после аннексии Крыма реакция ЕС не была достаточно сильной. "Почему? Из-за нашей потребности в российском газе? Из-за нашего страха перед Россией? Я не знаю", - рассуждал он.
Евродепутат Марек Юрек из фракции "Европейских консерваторов и реформистов" выразил сомнение в действенности общей политики безопасности и обороны Евросоюза. Санкции же ЕС в отношении РФ он назвал "символическими". "Остается одно - пустые жесты", - считает Юрек.
Представитель фракции социал-демократов Ана Гомеш согласна с ним в том, что политических заявлений и санкций недостаточно. Потому, по ее мнению, Евросоюз должен развивать свой оборонный потенциал для защиты и своих государств-членов, и граждан. "Вооруженные конфликты - это реальность, они могут возникать", - предупредила Гомеш.
Есть ли параллели с Косовом?
Представители двух фракций - Левых и праворадикальной "Европа наций и свободы" - прибегли к аргументу, используемому и российскими властями, проведя параллель между аннексией Крыма и операцией НАТО в Югославии 20 лет назад. "В чем вы отказываете народу Крыма, вы дали народу Косова. Вы осуждаете незаконную оккупацию Крыма, но одобряете незаконную оккупацию Косова", - считает француз Жан-Люк Шаффхаузер из фракции "Европа наций и свобод", не уточнив при этом, кем же оккупировано Косово.
На эту речь отреагировали несколько евродепутатов. "Вы страстно поддерживаете все, что Кремль ни скажет. За пять лет вашего пребывания в Европарламенте, была ли хоть что-то у Путина или его режима, с чем бы вы не согласились?" - поинтересовался Кристиан Дан Преда из Европейской народной партии. Шаффхаузер ответил на это, что он поддерживает политику Франции, которая "всегда была политикой баланса, независимости и суверенитета".
В завершение дебатов социал-демократ Нина Гилл обратилась к Йоханнесу Хану: "Мой вопрос к Еврокомиссии: как нам усилить давление на Россию?" В ответ еврокомиссар пообещал искать способы поддержки Украины, а также использовать все возможности, чтоб донести России позицию, что "Крым - это Украина". "И в этом, госпожа Гилл, мы можем действительно положиться на однозначную позицию всех государств-членов ЕС", - добавил Хан.
______________
Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp
Смотрите также: