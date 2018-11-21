Пятилетие Майдана Украина отметила скромно

День достоинства и свободы по случаю пятой годовщины начала Майдана - протестов на площади Независимости (майдане Незалежности) в Киеве - и в память об украинской "оранжевой революции" не перерос во всенародные торжества. Официальные мероприятия ограничились выставками, концертами, презентациями книг и фильмов, возложением цветов первыми лицами государства к мемориалам погибших за свободу. Общественность также не проявила большого энтузиазма - памятная акция на центральной площади собрала не более 100 человек.

Праздник памяти двух революций - без увеселений

Инсталляция в память о героях Майдана в Киеве

Новый государственный праздник в Украине - День достоинства и свободы был учрежден 13 ноября 2014 года в память о начале двух судьбоносных событий в новейшей украинской истории: "оранжевой революции" 2004-2005 годов и Революции достоинства 2013-2014 годов. Пять лет назад, 21 ноября 2013 года, начались первые протестные акции украинской общественности в ответ на решение режима сбежавшего в Россию экс-президента Виктора Януковича об отмене курса на евроинтеграцию и подписания соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. В отличие от мирной "оранжевой революции" 2004-2005 годов, в ходе антипрезидентских акций протеста зимой 2014 года 106 демонстрантов были расстреляны, а еще более двух тысяч получили ранения.

С утра 21 ноября в Киеве у мемориала Героям Небесной сотни (погибших в ходе Майдана демонстрантов. – Ред.) прошли поминальные молебны и возложения цветов на аллее Героев Небесной сотни. Днем по Крещатику прошло шествие в рамках студенческой акции "Помним". В поминальных мероприятиях приняли участие президент Украины Петр Порошенко, председатель Верховной рады Андрей Парубий и премьер-министр Украины Владимир Гройсман. В Киеве состоялась презентация книги воспоминаний участников Майдана. В различных залах столицы Украины открылись фото- и художественные выставки "Навстречу свободе", посвященные событиям Революции достоинства.

Зарубежные дипломатические учреждения Украины провели мероприятия по празднованию Дня достоинства и свободы. Снятый украинским режиссером и американским документалистом, лауреатом "Оскара" Марком Харрисом фильм "Переломный момент: война за демократию в Украине" вошел в лонг-лист претендентов на премию Американской киноакадемии за лучший документальный фильм. Еврокомиссар Йоханнес Хан (Johannes Hahn) написал в Twitter, что Украина и ЕС стали "как никогда близки благодаря смелости тех, кто 5 лет назад начал Революцию достоинства".

Революция достоинства или политический лифт?

На площади Независимости помпезная уличная выставка, посвященная решению Вселенского патриархата предоставить каноническую самостоятельность Украинской православной церкви, затмила собой скромную экспозицию о событиях 2013-2014 годов. На стенах окружающих зданий уже давно стерты надписи времен Евромайдана, а воздвигнутые демонстрантами баррикады были разобраны еще летом 2014 года. На созванную одиннадцатью правыми и националистическими партиями и общественными организациями вечернюю памятную акцию пришло не более 100 человек. На ней не выступил ни один сколь-нибудь известный политик.

Киевский социолог и политолог Виктор Небоженко, говоря в интервью DW о поведении украинских властей во время Дня достоинства и свободы, употребил слово "стыдливое". "Дело не только в том, что власть всеми силами пытается убить ценность Майдана. Само гражданское общество пытается понять, что это было: Революция достоинства или бесплатный политический лифт для людей, которые последние 5 лет грабят Украину", - сказал Небоженко.

В отличие от него, эксперт "Центра развития общества" Игорь Харченко считает, что Евромайдан все же добился выполнения основных требований демонстрантов: устранение с поста президента Виктора Януковича и подписания соглашения об ассоциации и безвизовом режиме с ЕС. "Проблема в том, что общество до сих пор находится в состоянии Майдана. Но он уже закончился… В процессе государственного строительства встали другие требования и задачи", - считает Харченко. Опрошенные эксперты продемонстрировали единство только в одном: несмотря на две революции, Украина до сих пор не освободилась от власти олигархов.

Историческое значение мирных протестов в Украине

Мирный протест – отличительная черта украинского народа и его стремления к свободе. Так охарактеризовала значение украинских революций лидер общественных организаций "Евромайдан SOS" и "Центра гражданских свобод" Александра Матвийчук. Она уверена, что, несмотря на разочарование общества несбывшимися надеждами, никому не удастся стереть память о Майдане. В то же время активистка призвала не питать иллюзий о том, что какая-либо революция может автоматически изменить к лучшему все сферы общественной жизни.

По ее мнению, кроме памяти о Майданах, как возрождении древней традиции киевского вече, украинскому обществу следует культивировать еще один вид памяти – осознания того факта, что любая победа мирных протестов означает лишь выход на новый уровень стоящих перед страной задач. "Ни одной власти не нужны справедливые суды, подотчетность власти обществу и проведение честной политики в интересах общества. Всего этого нам предстоит добиваться самим", - сказала Александра Матвийчук в интервью DW.

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