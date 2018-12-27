Пыталось ли ИГ продать в Европе наркотики на 1 млрд евро?

Операция, проведенная полицией Италии в порту Салерно в 40 километрах от Неаполя, была одной из самых крупных в истории страны. А конфискованная в результате партия наркотических веществ стала абсолютным рекордом для Италии. На видео, распространенном в начале июля министерством экономики и финансов Италии, показано, как члены рабочей группы Следственного отдела по борьбе с финансовыми преступлениями и контрабандой циркулярными пилами вырезают отверстия в промышленных бумажных рулонах, и оттуда в подставленные контейнеры высыпаются сотни тысяч таблеток.

Позднее было установлено, что полиция конфисковала 84 миллиона таблеток фенетиллина - стимулятора на основе амфетамина. Их общий вес составил 14 тонн, а оценочная стоимость - один миллиард евро. Этого количества хватило бы, чтобы обеспечить метамфетаминами почти всю Европу.

В сообщении для СМИ было сказано, что за производством конфискованной партии метамфетаминов стоит террористическая группировка "Исламское государство". Вывод не в последнюю очередь был сделан на основании того, что на всех таблетках выбито слово "каптагон", который еще называют "наркотиком джихада". Именно под этим названием ИГ в Сирии активно производило фенетиллин - для продажи за рубежом для финансирования своей деятельности и для использования своими боевиками в качестве нейростимулятора.

Сомнения в версии итальянской полиции

Эксперты по Сирии и по борьбе с терроризмом, однако, сомневаются, что "Исламское государство" могло произвести такую гигантскую партию наркотических веществ. Со времени своего расширения в 2014 году ИГ практически полностью утратило контроль над занимаемыми территориями, а количество боевиков группировки резко сократилось. Чарльз Листер, руководитель сирийской программы Ближневосточного института в Вашингтоне, выразил сомнения по поводу причастности к грузу ИГ на своей странице в Twitter. "Эта история совершенно не складывается", - написал он.

Скептически к этой версии относится и Айменн Джавад аль-Тамими, эксперт по Сирии из Университета Суонси. "Учитывая то, что в настоящее время у группировки ограниченные возможности для производства, кажется весьма маловероятным, что они могли изготовить такое большое количество препарата", - сообщил он в беседе с DW.

Груз в Италию пришел из Латакии

Сотрудники отдела по борьбе с финансовыми преступлениями и контрабандой считают, что каптагон мог быть отправлен из города Латакия - главного порта Сирии на Средиземном море. Но и это утверждение вызывает сомнения в том, что за грузом стоит ИГ. Латакия находится далеко от районов, контролируемых "Исламским государством": с начала гражданской войны в Сирии город всегда контролировали правительственные войска Башара Асада.

Так выглядит каптагон

DW обратилась за комментарием к полковнику Джузеппе Фурчинити, начальнику Отдела в итальянском Минфине, который занимается расследованием деятельности организованных преступных группировок. В интервью DW он не подтвердил, что за партией наркотиков стоит "Исламское государство". "На данный момент у нас нет точной информации о том, что эти наркотики были произведены ИГ в Сирии, - заявил полковник. - Расследование все еще продолжается".

Заголовок опубликованного пресс-релиза Фурничити объяснил так: "Я не знаю, почему в заявлении для прессы говорилось, что амфетамины были изготовлены "Исламским государством". Должно быть, какие-то проблемы с внутренней коммуникацией".

Стремительно растущий наркотрафик

Экспорт наркотических веществ за рубеж действительно является одной из основных статей дохода "Исламского государства" и приносит группировке немалую прибыль. По данным доклада ООН о мировом наркотрафике за 2020 год, крупнейшим рынком сбыта психотропных веществ на основе амфетаминов является Саудовская Аравия.

Следствие выясняет, кто стоит за гигантской партией наркотиков, обнаруженной в Италии

Но "Исламское государство" - не монополист в наркобизнесе на Ближнем Востоке. Каптагон производят и другие преступные группировки, а также нерегулярные формирования ливанского радикального шиитского движения "Хезболлах". "В последние годы основные производственные площади, безусловно, находятся в Ливане и Сирии", - говорит Томас Пичман (Thomas Pietschmann), старший научный сотрудник Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью.

"Вопрос о том, кто стоит за производством наркотиков, "Исламское государство" или кто-то другой, всегда был предметом дебатов, - рассказывает Пичман. - Изготавливать и распространять их может довольно большое число группировок".

За наркотиками может стоять режим Асада

Большая часть наркотиков, производимых в последнее время на Ближнем Востоке, отгружается из Латакии. В феврале этого года полиция обнаружила 5,6 тонн каптагона на корабле, отправлявшемся в Дубай. Наркотики были спрятаны в партии электропроводов. А в июне прошлого года греческие правоохранительные органы нашли 33 миллиона таблеток внутри деревянных поддонов, отправленных из Латакии.

Большая часть наркотиков, производимых в последнее время на Ближнем Востоке, отгружается из Латакии

Количество каптагона, место отправки и способы, которые используют для того, чтобы спрятать таблетки, наводят на мысль, что за наркотиками может стоять режим сирийского президента Асада, считают эксперты.

Немецкий еженедельник Der Spiegel пишет о том, что дяде Асада, Самеру Камаль Асаду, принадлежат несколько предприятий по производству каптагона, которые находятся в одной из деревень к югу от Латакии и замаскированы под фабрики по производству упаковок. Производственные бумажные рулоны, из которых итальянская полиция выпиливала наркотики, по некоторым данным, сошли с конвейера на заводе, недавно построенном в Алеппо, адрес которого еще не успели внести в санкционные списки.

На вопрос DW, может ли режим Асада стоять за партией наркотиков, конфискованных в порту Салерно, представители итальянских властей ответили отрицательно. По их словам, пока что этому нет никаких доказательств.

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