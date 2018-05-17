 Пхеньян пригрозил приостановить переговоры о денуклеаризации с США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.03.2019

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Мир

Пхеньян пригрозил приостановить переговоры о денуклеаризации с США

Северокорейские власти разочарованы итогом саммита США-КНДР в Ханое, заявила заместитель главы МИДа КНДР Цой Сон Хи. Пхеньян не намерен идти на компромисс с Вашингтоном, подчеркнула дипломат.

Лидер КНДР Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын

Северная Корея допускает приостановку переговоров с Соединенными Штатами по вопросу денуклеаризации. Об этом заместитель главы МИД КНДР Цой Сон Хи сообщила в ходе пресс-конференции в Пхеньяне в пятницу, 15 марта. По ее словам, официальный Пхеньян разочарован тем, что в ходе встречи президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына во вьетнамском Ханое сторонам не удалось достигнуть каких-либо соглашений.

Дипломат назвала позицию Соединенных Штатов "бандитской", которая "в конечном счете поставит ситуацию под угрозу". Пхеньян не намерен "идти на компромисс с США в какой-либо форме", а также "вести переговоры подобного рода", подчеркнула Цой Сон Хи. При этом личные отношения двух лидеров остаются хорошими, добавила она.

"Продуктивный" саммит завершился досрочно

28 февраля второй в истории саммит США-КНДР, проходивший в столице Вьетнама, завершился на несколько часов раньше запланированного времени. Стороны не обнародовали двусторонних заявлений. Совместный обед двух лидеров был отменен. Несмотря на отсутствие договоренностей, Трамп на пресс-конференции по итогам встречи назвал прошедшие переговоры "продуктивными".

Контекст

КНДР на данный момент располает целым арсеналом ракет разного радиуса действия, которые, по оценкам экпертов, способны поражать цели вплоть до западного побережья США. (09.08.2017)

Северная Корея взялась за демонтаж ракетного полигона в Сохэ. Это первый серьезный шаг Пхеньяна на пути денуклеаризации. Но ощутимых результатов пока не так много, считают наблюдатели. (28.07.2018)

На следующий день госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что северокорейская сторона просила Вашингтон о "полном снятии санкций" с Пхеньяна, однако не смогла полностью прояснить, что именно она готова предложить в отношении своего ядерного объекта в Йонбене. Соединенные Штаты ожидают возможность "вернуться за стол и продолжить беседу", добавил глава Госдепартамента США. В свою очередь, заместитель главы северокорейского МИДа заявила, что КНДР "никогда не просила" целиком снять санкции, введенные Вашингтоном.

По итогам первой встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в июне 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, обязывающий КНДР к полной денуклеаризации. На саммите лидеров Южной и Северной Кореи, прошедшем в сентябре того же года в Пхеньяне, КНДР обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон "Сохэ" и прекратить эксплуатацию размещенной на нем пусковой установки.

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    Автор: Григорий Аросев


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