Путь Путина в "большую семерку" лежит через Трампа

Великобритания, Германия и Франция против превращения G7 в "восьмерку". За возобновление членства РФ выступает лишь президент США. Карикатурист Сергей Елкин о том, как Трамп может помочь Путину.
По словам президента Франции, возобновление формата "восьмерки" целесообразно, однако оно возможно только после урегулирования конфликта на востоке Украины. (21.08.2019)
Ситуация в Украине и инцидент в Солсбери делают невозможным немедленное присоединение России к G7, заявили канцлер ФРГ Ангела Меркель и британский премьер Борис Джонсон. (21.08.2019)
Россию исключили из G7 за аннексию Крыма и дестабилизацию в Донбассе, и с тех пор ситуация не изменилась, заявил представитель правительства ФРГ в ответ Трампу. (21.08.2019)