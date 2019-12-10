Путин упомянул Сребреницу в споре с Киевом о границе в Донбассе

Президент России Владимир Путин считает, что передача властям Украины контроля над границей в украинском регионе Донбасс может привести к повторению трагедии в Сребренице. С таким заявлением он выступил на заседании Совета по правам человека во вторник, 10 декабря. По словам Путина, украинская сторона "все время ставит вопрос" о "возможности закрыть границу войсками". "Я представляю, что дальше начнется, - Сребреница будет, вот и все", - заявил он.

Днем ранее в Париже прошел саммит в "нормандском формате" с участием канцлера Германии и президентов Франции, Украины и России. По его итогам Москва и Киев не пришли к единой позиции о возвращении Украине контроля над участком границы с Россией в зоне конфликта в Донбассе.

Российская сторона настаивает на соблюдении буквы минских договоренностей, в соответствии с которыми возврат правительственным силам контроля над границей начнется на следующий день после проведения в Донбассе местных выборов по украинскому законодательству. Киев подчеркивает, что без контроля над границей и вывода незаконных вооруженных формирований и наемников свободные выборы невозможны.

Аннексия Крыма и самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР"

Россия в марте 2014 года аннексировала украинский полуостров Крым и считает его своей территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают. Вскоре после аннексии Крыма Соединенные Штаты, ЕС, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций против Москвы.

В апреле-мае того же года в Донбассе при поддержке Москвы были незаконно провозглашены псевдогосударственные образования - "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". Санкции в отношении России были расширены из-за поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины и поставок им оружия. Киев, со своей стороны, начал военные действия против вооруженных сепаратистов.

Массовое убийство в Сребренице

В июле 1995 года - всего за несколько месяцев до окончания Боснийской войны - боснийско-сербские формирования похитили и убили около 8000 мусульман. Эта расправа считается самым ужасным военным преступлением в Европе со времен окончания Второй мировой войны. В 2007 году Международный трибунал квалифицировал действия боснийских сербов в Сребренице как геноцид.

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