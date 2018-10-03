 Путин уволил губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко | Новости из Германии о России | DW | 03.10.2018

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Россия

Путин уволил губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко

На следующий день после отставки губернаторов Курганской и Липецкой областей президент РФ подписал указ об увольнении по собственному желанию петербургского губернатора Полтавченко.

Плакат с портретом Георгия Полтавченко

Георгий Полтавченко

Президент РФ Владимир Путин уволил Георгия Полтавченко с поста губернатора Санкт-Петербурга. В среду, 3 октября, он подписал указ о досрочном прекращении его полномочий по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы региона до сентября 2019 года Путин назначил полпреда в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова. Указ вступает в силу в день подписания.

Контекст

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о том, что во время личной встречи Путин предложил Полтавченко возглавить Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года, сообщила "Интерфаксу" секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

Отставки губернаторов продолжаются

Накануне об отставке объявили губернаторы Курганской и Липецкой областей Алексей Кокорин и Олег Королев. Кокорин сообщил, что принял "обдуманное решение" сложить полномочия и переходит на новое место работы. Королев опубликовал обращение, в котором он просит президента перевести его на другую работу, "если он сочтет это возможным и необходимым". В тот же день Путин подписал указы о назначении исполняющих обязанности губернаторов. Липецкую область возглавил Игорь Артамонов, а исполняющим обязанности главы Курганской области стал Вадим Шумков.

Ранее Путин сменил глав еще трех регионов: Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморского края.

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    Автор: Сергей Елкин


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