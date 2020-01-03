Путин с Лукашенко в Сочи: какие доводы приведет президент РФ?

Президенты РФ и Беларуси вновь проводят переговоры по интеграции. А совсем недавно в Минске был госсекретарь США Помпео. Сергей Елкин о том, как Путин перетягивает Лукашенко на свою сторону.
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