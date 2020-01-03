Путин с Лукашенко в Сочи: какие доводы приведет президент РФ?

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси

Живая цепь против интеграции с Россией

В конце акции несколько сотен человек выстроились в живую цепь. После этого демонстрация закончилась, и участники разошлись. Хотя во время мероприятия милиционеры предупреждали собравшихся, что оно не согласовано, задержаний не было.