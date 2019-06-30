Путин счел преждевременным говорить о планах после 2024 года

Президент России не стал отвечать на вопрос о том, уйдет ли он из политики после завершения президентского срока в 2024 году. В интервью Corriere della Sera Путин сказал, что в нынешней ситуации трудно делать прогнозы.
Президент России Владимир Путин отказался ответить на вопрос о том, уйдет ли он из политики после 2024 года, когда, согласно действующей конституции РФ, он должен будет покинуть пост главы государства. "Об этом пока рано говорить. Впереди еще пять лет напряженной работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы. Поверьте, сейчас мне есть чем заняться в том качестве, в котором нахожусь", - сказал Путин в интервью газете Corriere della Sera, обнародованном в четверг, 4 июля.
Глава российского государства отреагировал таким образом на спекуляции о том, что он может остаться в политике и после 2024 года. Согласно конституции РФ, политик не может занимать пост президента России больше двух сроков подряд, но может вернуться на высший государственный пост после перерыва.
20 лет у руля
В нынешнем году исполняется 20 лет с тех пор, как Путин возглавил Россию. В августе 1999 года он сначала бы назначен председателем правительства РФ, а в 2000 году - впервые избран президентом. После первых двух сроков во главе государства Путин в 2008 году перешел на должность премьер-министра. Избранный в тот год президентом России Дмитрий Медведев освободил свой пост для Путина в 2012 году, а сам возглавил правительство.
Вопрос о том, останется ли Путин в политике после 2024 года, - один из самых острых в России в настоящее время. На прошлой неделе Путин в интервью британской газете The Financial Times на аналогичный вопрос ответил, что решение, в конечном итоге, будет принимать российский народ.
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