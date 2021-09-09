Путин сообщил о прорыве в переговорах об интеграции России и Беларуси

Владимир Путин сообщил, что на переговорах с Александром Лукашенко были согласованы 28 программ по дальнейшему углублению интеграционных процессов между Россией и Беларусью. "Сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ", - сказал президент РФ по итогам переговоров с белорусским правителем вечером в четверг, 9 сентября, в Москве.

"Речь идет о 28 так называемых союзных программах, которые нацелены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных областях экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики", - цитирует слова Путин "Интерфакс".

Президент РФ сообщил также, что в пятницу, 10 сентября, планируется одобрить их на заседании Совета министров Союзного государства в Минске. После чего они будут вынесены на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого планируется провести до конца текущего года.

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