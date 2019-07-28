Путин сменил состав Совета по правам человека при президенте РФ

Михаил Федотов освобожден от должности главы СПЧ в связи с достижением 70-летнего возраста, эту должность занял бывший телеведущий Валерий Фадеев.
Новым председателем Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ назначен бывший ведущий программы "Время" на Первом канале Валерий Фадеев. Указ об этом подписал Владимир Путин в понедельник, 21 октября, сообщается на сайте СПЧ. Вторым указом, который вступил в силу в этот же день, Путин освободил от должности предыдущего главу СПЧ Михаила Федотова "в связи с достижением им возраста 70 лет".
Фадеев окончил Московский физико-технический институт, занимался наукой, работал главным редактором журнала "Эксперт", гендиректором ЗАО "Медиахолдинг Эксперт", с 2016 по 2018 годы вел программу "Время".
Федотов, возглавлявший СПЧ с октября 2010 года, в начале 1990-х занимал пост министра печати и информации РФ, участвовал в разработке Конституции России 1993 года. 18 сентября 2019 года ему исполнилось 70 лет. После того как в середине октября в СМИ появились сообщения о его отставке, большинство членов СПЧ подготовили коллективное обращение Путину с просьбой оставить Федотова на посту, "учитывая личные заслуги… и его непререкаемый авторитет".
Путин изменил состав СПЧ
Путин также подписал указ об изменении состава СПЧ. Из него исключены политолог Екатерина Шульман, проработавшая в Совете меньше года, глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, профессор Высшей школы экономики Илья Шаблинский и глава правозащитной организации "Восход" Евгений Бобров. "Всё, свободны! Гора с плеч, - прокомментировала Шульман это событие на своей странице в Facebook. - Никаких мучительных выборов и демонстративных выходов, немедленных или отложенных".
В новый состав СПЧ вошли директор МИА "Россия сегодня" Константин Вышинский, уполномоченный по правам человек в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и глава организации "Центр прикладных исследований и программ" Александр Точенов.
________________________
Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android
Смотритетакже: