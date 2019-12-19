Путин рассказал, откуда берутся танки в Донбассе

Президент России Владимир Путин в четверг, 19 декабря, проводит традиционную, уже 15-ю по счету, пресс-конференцию. Как сообщает агентство "Интерфакс", в этом году на нее аккредитовано рекордное количество журналистов – 1895, что почти на 200 человек больше, чем годом ранее (1700).

"В Донбассе иностранных войск нет"

Отвечая на вопрос украинского журналиста Романа Цымбалюка, когда Россия намерена расформировать "оккупационные администрации в Луганской и Донецкой областях", Путин заявил, что администрации законные, а российских войск в Донбассе нет. "Там есть местная милиция, местные силы самообороны", - отметил он.

Комментируя наличие у сил самообороны танков и тяжелой артиллерии, Путин заметил, что во многих "горячих точках" мира происходят конфликты и боевые действия с применением артиллерии и других видов тяжелых вооружений. "Откуда они берут? Видимо, от тех структур государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная", - заявил Путин.

Российских спортсменов хотят "зачистить"

Владимир Путин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от международных спортивных состязаний, в том числе и Олимпийских игр. "Что касается решения WADA, то оно не соответствующее здравому смыслу и праву, а что касается допинга, то решение было принято в отношении участия наших спортсменов под нейтральным флагом на прошлой олимпиаде, теперь за то же самое еще раз", - заявил он. По мнению Путина, подавляющее большинство российских спортсменов являются чистыми, а санкции должны быть индивидуальными. В качестве примера он упомянул юных российских фигуристок, которые исполняют четверные прыжки, чего пока не может большинство их конкуренток в мире. "Ну, вот их можно "зачистить", со льда убрать", - заметил Путин.

По словам президента, принятое решение "опять носит политический оттенок", а также противоречит Олимпийской хартии.

Путин рассказал об уголовном преследовании полицейских по "делу Голунова"

Отвечая на вопрос о деле журналиста Ивана Голунова, Путин заявил, что расследование засекречено из соображений оперативно-розыскной деятельности. "Хочу проинформировать, что от работы отстранены пять человек из МВД, они уволены, против всех них возбуждены уголовные дела.Следствие ведет СК", - пояснил президент. Сам Голунов и его адвокат Сергей Бадамшин тут же заявили, что ничего ни о каких уголовных делах они не знают.

Однако позднее Сергей Бадамшин дозвонился до следователя, который сообщил, что дело в отношении силовиков возбуждено лишь в среду, 18 декабря, то есть за сутки до пресс-конференции Путина.

Об убийстве Хангошвили в Берлине

Комментируя по просьбе журнала немецкого журнала Spiegel убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили Владимир Путин в очередной раз заявил, что этот боевик причастен к убийству 98 человек во время войны в Чечне. При этом президент признал, что официального запроса об его выдаче России не было. "Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, считая это бессмысленным. Общение шло на уровне спецслужб", - рассказал Путин. Ранее на пресс-конференции после переговоров в нормандском формате в Париже, президент РФ заявил, что Москва неоднократно ставила вопрос о выдаче Хангошвили, но не нашла "взаимопонимания" у немецких коллег.

Путин допустил отмену слова "подряд" в оговорке о двух сроках президентства

"Что можно было бы сделать, что касается этих сроков - отменить оговорку "подряд", - сказал Путин, отвечая на вопрос о возможных конституционных изменениях. Необходимость такой поправки, по его мнению, связана с позицией ряда политиков и экспертов.

"Ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это уже было не два срока подряд", - отметил Путин.

По словам Путина, оговорка "смущает некоторых политологов".

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