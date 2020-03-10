 Путин приедет в Госдуму после предложения Терешковой обнулить президентские сроки | Новости из Германии о России | DW | 10.03.2020

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Россия

Путин приедет в Госдуму после предложения Терешковой обнулить президентские сроки

Депутат Госдумы Терешкова предложила отменить ограничение числа президентских сроков, "Единая Россия" ее поддержала. В парламенте ждут приезда Путина.

Президент РФ Владимир Путин

Владимир Путин

После предложения депутата Валентины Терешковой обнулить президентские сроки в России глава государства Владимир Путин приедет в Государственную думу. Во второй половине дня Путин выступит перед депутатами, сообщил спикер Думы Вячеслав Володин во вторник, 10 марта.

Ранее депутат от "Единой России" Валентина Терешкова предложила внести в законопроект об изменениях в конституции поправку о снятии ограничения президентских сроков с тем, чтобы Путин после окончания действия нынешних полномочий в 2024 году смог вновь избраться на этот пост. Предложение обнулить президентские сроки поддержала фракция "Единой России". Ее глава Сергей Неверов отметил, что инициативу следует обсудить с президентом.

Спикер Думы Вячеслав Володин после этого объявил полуторачасовой перерыв. "Поправка, которую озвучила Валентина Владимировна требует, во-первых, консультации с действующим президентом, потому что о нем речь идет, правильно было бы спросить его мнение", - заявил он. Кроме того, указал на необходимость обсудить поправку с главами фракций и подготовить ее текст.

В тот же день - предложение провести досрочные выборы в Думу

Ранее в тот же день депутат от "Единой России" Александр Карелин выступил с инициативой внести ко второму чтению законопроекта об изменении конституции поправку о проведении досрочных парламентских выборов. "Конституция, за изменения в которую мы сегодня будем голосовать, …дает нам большие полномочия. Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партии, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте, в Совете Федерации. Поэтому я считаю, что было бы честным провести новые выборы", - заявил он.

Володин предложил единороссу оформить его инициативу в виде поправки ко второму чтению законопроекта об изменении конституции. Тогда ее рассмотрят уже в тот же день, пообещал он. В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов не поддержал идею о проведении досрочных выборов. По его мнению, главным приоритетом сейчас является экономическая ситуация на фоне падения курса рубля и цен на нефть, а также борьба с распространением коронавируса.

Инициатива Путина по изменению Конституции РФ

О необходимости внесения поправок в Конституцию России президент Владимир Путин впервые заявил в послании Федеральному собранию 15 января. Уже 20 января президентский проект поправок был внесен в Госдуму.

Предложенные поправки могут радикально поменять систему госуправления в России. В частности, в них предлагается закрепить в Конституции статус Госсовета, наделить Госдуму правом утверждать не только кандидатуру премьера, но и всех членов правительства, повысить роль губернаторов в процессе принятия решений, а также ввести приоритет над международным правом, означающий пересмотр одного из основных положений Конституции.

Всенародное голосование по поправкам намечено на 22 апреля.

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