Путин предложил поднять НДФЛ до 15 процентов на доходы от 5 млн рублей в год

Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15 процентов с 1 января 2021 года для россиян, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. Повышенной ставкой будет облагаться лишь доход, превышающий эту сумму, заявил глава государства в ходе очередного обращения к россиянам во вторник, 23 июня.

Эта мера даст бюджету порядка 60 млрд рублей, считает Путин. Он предложил направлять полученные деньги на лечение детей с тяжелыми заболеваниями и проведение высокотехнологичных операций.

Глава государства признал необходимость "переподготовить кадры и обновить медицинские учреждения" в стране. При этом Путин заверил, что российская система здравоохранения "абсолютно адекватно" ответила на вызовы, связанные с коронавирусом SARS-CoV-2.

Президент РФ анонсировал еще несколько экономических мер. В частности, Путин предложил провести "налоговый маневр" в IT-отрасли, снизив ставку страховых взносов с 14 до 7,6 процента. Кроме того, с 1 июля все регионы получат право вводить налоговый режим для самозанятых граждан, а статус самозанятого можно будет получать с 16 лет.

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