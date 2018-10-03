Путин предложил изменить статью УК о возбуждении ненависти или вражды

Президент России Владимир Путин предлагает вывести из-под уголовной ответственности совершение преступления по статье о возбуждении ненависти или вражды впервые в течение года. В соответствии с законопроектом, внесенным главой государства в Госдуму и датированным 3 октября 2018 года, при первом нарушении совершившее его лицо будет привлекаться к административной ответственности, а уголовное наказание предлагается применять только при повторном нарушении в течение года. В Кодекс об административных правонарушениях будет внесена соответствующая статья, аналогичная части 1 статьи 282 УК, по которой, в числе прочего, выносят приговоры за репосты, лайки, комментарии или другие публикации в социальных сетях.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что он "направлен на гуманизацию уголовного законодательства Российской Федерации". "Анализ правоприменительной практики показывает, что не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности за деяния, предусмотренные ч.1 ст. 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" Уголовного кодекса РФ является обоснованным", - указывается в документе. В нем также отмечается, что изменения нацелены на то, чтобы "исключить случаи привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства".

Возрастает роль административных судов

Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков полагает, что нововведение резко повысит роль административных судов. "Теперь нужно будет активно защищаться именно там", - написал он в мессенджере Telegram. "В целом оперативникам ЦПЭ работать теперь будет сложнее, - полагает Чиков. - То есть просматривается конкурентная борьба между МВД и ФСБ за экстремистские уголовки. Полицейским работу планируется усложнить, а госбезопасности, соответственно, нет".

По словам председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, существующие дела об экстремизме в интернете будут переквалифицированы на административные или прекратят. В интервью "Дождю" он сообщил, что законопроект о декриминализации части 1 статьи 282 УК РФ может быть принят в первом чтении в ноябре и окончательно - до конца осенней сессии.

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