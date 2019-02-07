Путин поручил подготовить симметричный ответ на испытания ракеты в США

В связи с испытаниями новой ракеты средней дальности в США российские Минобороны, МИД и иные профильные ведомства должны "принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа". С таким поручением президент РФ Владимир Путин выступил в пятницу, 23 августа.
Кроме того, ведомствам необходимо "проанализировать уровень угрозы" для России, который создали действия американской стороны, добавил глава государства. При этом российская сторона "по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу" с Соединенными Штатами "для восстановления доверия и укрепления международной безопасности", отметил Путин.
Испытания разновидности "Томагавка" в США
18 августа США испытали в Калифорнии крылатую ракету наземного базирования, которая поразила цель на расстоянии свыше 500 км. В Пентагоне уточнили, что речь идет о разновидности ракеты "Томагавк". Это первое испытание ракеты такого типа после выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
На экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном 22 августа по требованию России и Китая, Москва и Вашингтон обвинили друг друга в гонке вооружений.
Договор, прекративший свое действие, запрещал подобное вооружение, заявил Путин. Кроме того, американская сторона в ходе испытаний использовала универсальную пусковую установку МК-41, которая вызывала претензии Москвы, отметил президент РФ.
По словам Путина, Москва неоднократно указывала, "что размещение американцами таких пусковых установок на суше, на базе ПРО в Румынии, и их предстоящее размещение в Польше, является прямым и существенным, грубым нарушением ДРСМД".
"Испытания ракеты с запрещенными по этому договору характеристиками состоялись всего лишь через 16 дней после завершения инициированной Вашингтоном процедуры денонсации указанного договора. И очевидно, что оно не было импровизацией, а стало очередным звеном в цепи давно планировавшихся и осуществлявшихся ранее мероприятий", - полагает Путин.
Выход Вашингтонаи Москвы из ДРСМД
США и Россия завершили выход из договора 2 августа. Поводом для прекращения действия соглашения стали разработка Россией ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО), способной пролететь более 500 километров. В Вашингтоне и Североатлантическом альянсе считают, что Москва тем самым нарушила договор. Россия признает наличие ракеты, но утверждает, что та не нарушает ДРСМД.
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Автор: Наталия Королева