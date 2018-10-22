Путин поручил подготовить санкции против Украины

Президент России Владимир Путин поручил ввести "специальные экономические меры" против Украины в ответ на ее "недружественные и противоречащие международному праву действия". Об этом говорится в его указе, который вступает в силу в понедельник, 22 октября.

Разработать меры и определить круг лиц в Украине, в отношении которых они будут применены, предстоит правительству РФ. Указ подлежит отмене, если Киев откажется от введенных им ранее ограничительных мер в отношении российских граждан и компаний.

Газета "Коммерсант" в июле этого года сообщала, что российское правительство разрабатывает санкции против Украины. Под них, по данным издания, могут попасть несколько сотен украинских компаний, а также около ста бизнесменов, политиков и госслужащих.

Вопрос о санкциях против Украины находился на повестке дня с 2014 года, писала газета со ссылкой на источник. Всего под ограничительные меры со стороны Украины подпали более 750 граждан РФ и более 1,7 тысячи российских компаний.

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