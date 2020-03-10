 Путин подписал закон о поправках к Конституции РФ | Новости из Германии о России | DW | 14.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Путин подписал закон о поправках к Конституции РФ

Текст подписанного президентом России закона о поправках к Конституции РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

Брошюры с текстом Конституции РФ

Президент России Владимир Путин в субботу, 14 марта, подписал закон РФ "О поправке к Конституции Российской Федерации". Теперь текст документа будет направлен для проверки в Конституционный суд. После этого пройдет общероссийское голосование по поправкам, которое запланировано на 22 апреля.

Ранее в тот же день Совет Федерации подвел итоги рассмотрения законопроекта региональными парламентами, которые все без исключения его одобрили.

11 марта законопроект поддержали обе палаты парламента

Пакет поправок в основной закон, инициированный Путиным, Госдума, а затем и Совет Федерации одобрили 11 марта. Среди прочего, нововведения предусматривают обнуление президентских сроков для Владимира Путина, что позволит ему вновь занять пост президента страны.

Российские правозащитники в открытом письме назвали принятие поправок антиконституционным переворотом. В Москве и ряде городов России прошли одиночные пикеты против изменений в конституцию.

Обнуление президентских сроков только для Путина

10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова выступила с инициативой обнуления президентских сроков для Владимира Путина, российский парламент ее поддержал. "Возможность, которая предоставлена президенту Российской Федерации после 2024 года - по окончании срока полномочий, - избираться, однозначно принесет больше стабильности", - цитирует пресс-служба Госдумы заявление ее председателя Вячеслава Володина.

По сведениям "Левада-центра", на всенародном голосовании в апреле лишь четверть россиян готовы проголосовать за внесение нововведений в основной закон, а каждый десятый намерен проголосовать против. 

Смотрите также:

  • Тело Путина закручивается в форму нуля

    Российская политика в карикатурах

    Обнуление по-путински: как президент РФ решил остаться навсегда

    Госдума утвердила поправки в конституцию, предусматривающие обнуление президентских сроков Владимира Путина. Сергей Елкин о продлении полномочий нынешнего президента РФ.

  • Медведь несет на себе овечку

    Российская политика в карикатурах

    Ребрендинг "Единой России": как на самом деле изменится партия?

    "Единая Россия" перед выборами в Госдуму в 2021 году сменит название, а Дмитрий Медведев больше не будет главой партии, пишут СМИ. Сергей Елкин о том, насколько серьезными будут перемены.

  • Путин и Эрдоган разговаривают по телефону

    Российская политика в карикатурах

    Бои за Идлиб: Путин ставит Эрдогана перед выбором?

    Турция воюет за сирийский город Идлиб с Асадом, поддерживаемым авиацией РФ. В результате авианалета убиты турецкие солдаты. Сергей Елкин о напряженности в отношениях Москвы и Анкары.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему высказывания путина об однополых браков и воспитания детей однополыми родителями

    Российская политика в карикатурах

    Кто боится "родителя номер 1" и "родителя номер 2"

    Владимир Путин, обсуждая поправки к конституции, высказался против однополых браков и воспитания детей однополыми родителями. Карикатурист Сергей Елкин о фобиях российского президента.

  • Карикатура Сергей Елкин на тему изменений в Конституции РФ

    Российская политика в карикатурах

    Каких жертв потребуют поправки к Конституции России

    Изменения Конституции РФ, инициированные президентом России Владимиром Путиным, у многих вызывают сомнения в их правомерности. В числе скептиков и карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Партийный бум: что стоит за образованием новых партий в России?

    Оргкомитеты сразу 39 новых партий зарегистрировал Минюст России за последний год. Кому нужен бум партийного строительства перед выборами в Госдуму - 2021, знает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Изменение Конституции России: почему Путин так спешит?

    Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект Владимира Путина о поправках в Конституцию РФ уже 23 января. Недолго запрягали, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    От Чайки до Медведева: кого еще затронет транзит власти в России?

    Генпрокурор РФ Юрий Чайка уходит в отставку вслед за правительством России под руководством Дмитрия Медведева. Карикатурист Сергей Елкин о кадровых перестановках на фоне транзита власти.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Что станет с Конституцией России после предложений Путина

    Первое заседание рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ прошло в Москве. Кто подтачивает основной закон страны, знает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Что Мишустин получит в наследство от Медведева

    Михаил Мишустин должен стать главой правительства России. Карикатурист Сергей Елкин знает, какой подарок приготовил новому премьеру ушедший в отставку с этого поста Дмитрий Медведев.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Что означают отставка Медведева и реформа системы власти от Путина

    В послании Федеральному собранию президент России объявил о реформе системы власти в стране. После этого правительство РФ подало в отставку. Карикатурист Сергей Елкин о подоплеке этих событий.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Дизлайки под новогодним обращением Путина, или Битва за респект - 2020

    Крупнейшие телеканалы России скрыли счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением Владимира Путина в YouTube. Карикатурист Сергей Елкин о битве за рейтинг президента РФ.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Новогоднее обращение Путина 2020: старые сказки о главном

    Владимир Путин впервые выступил с новогодним обращением к россиянам 20 лет назад. О том, что несколько лет его подменял Медведев, не все вспомнят. Сергей Елкин - о стабильности в понимании Кремля.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Куда делись унитазы с возвращенных Украине кораблей

    На кораблях, которые РФ задержала год назад и теперь вернула Украине, демонтировано оборудование вплоть до унитазов, заявил Киев. Сергей Елкин даже в этой истории нашел место для романтики.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Все меньше россиян симпатизируют Путину - как реагирует президент РФ?

    Число россиян, симпатизирующих президенту РФ Владимиру Путину, снизилось за последние два года до 24%. С годами чувства остывают, констатирует карикатурист Сергей Елкин.

  • Путин, сидя в кресле, смотрит телевизор

    Российская политика в карикатурах

    Почему Россия простила странам Африки долги на миллиарды долларов

    На саммите Россия-Африка президент РФ Владимир Путин объявил, что Москва списала африканским странам долги на сумму более 20 млрд долларов. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Чем опасны бумажные стаканчики: версия Путина

    Президент РФ считает возможным наказание за брошенный в полицейских бумажный стаканчик. По мнению Путина, вслед за стаканчиком могут полететь и камни. Сергей Елкин продолжил логическую цепочку.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Приговор Егору Жукову: на свободу с оговорками

    Суд приговорил студента Егора Жукова за экстремизм к трем годам условно и на два года лишил его права администрировать сайты в интернете. Карикатурист Сергей Елкин о неоднозначном решении суда.

  • Путин стоит с плакатом СПЧ, защити мои права человека

    Российская политика в карикатурах

    Зачем Путину нужен новый состав Совета по правам человека

    В Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) - кардинальная смена состава: от руководителя до увольнения "неудобных" власти членов. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Кто станет преемником Путина, или Старая песня о главном

    Тема транзита власти в России и преемника Владимира Путина на посту президента страны вновь всплыла в различных СМИ в начале октября. Сергей Елкин о реакции главного героя дискуссии.

  • Трамп останавливает Путина, который несет на спине трубу, га которой написано Северный поток-2

    Российская политика в карикатурах

    "Северный поток - 2": Трамп против!

    Президент США Дональд Трамп вновь назвал газопровод "Северный поток - 2" угрозой энергетической безопасности Европы. Карикатурист Сергей Елкин о ноже в спину проекта Владимира Путина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Привет со дна, или Реакция Путина на лесные пожары в Сибири

    Президент РФ после долгого молчания о сибирских пожарах приказал подключить военных к их тушению. Сергей Елкин о приоритетах Путина, спускавшегося на дно в батискафе, пока в России обсуждали катаклизм.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 01:53

Проект "Путин-2036" устраивает в России далеко не всех, но массовые акции протеста под вопросом

Контекст

Российская политика в карикатурах

Специально для DW карикатурист Сергей Елкин оценивает события в России и за рубежом. (03.01.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Немецкие СМИ об обнулении президентских сроков в России (11.03.2020)  

Что думают немцкие эсперты о принятии поправок в Конституцию РФ (11.03.2020)  

Также по теме

Russland Parlament in Moskau | Wladimir Putin, Präsident

Госдума проголосовала за обнуление президентских сроков 10.03.2020

Депутаты поддержали инициативу дать Владимиру Путину право выдвигаться вновь на выборах 2024 года. Голосование прошло после внезапного приезда президента в Госдуму и его выступления в поддержку предложения.

Russland Treffen Aljaksandr Lukaschenka und Wladimir Putin in St. Petersburg

Президенты постсоветских государств: уйти нельзя остаться 11.03.2020

Госдума одобрила обнуление президентских сроков, значит Путин потенциально сможет вновь избираться президентом РФ. DW напоминает, как продлевали полномочия главы других постсоветских стран.

Russland Parlament in Moskau | Wladimir Putin, Präsident

"Не устал и не ухожу": что означает обнуление президентских сроков Путина 10.03.2020

Госдума РФ одобрила, пожалуй, главную поправку для политической жизни страны - обнуление президентских сроков. Что это значит, DW спросила у российских экспертов.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: К чему приведет пандемия коронавируса Россию и мир  

Коронавирус, простуда, грипп: как отличить симптомы?  

Пандемия коронавируса: как живет Германия  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно