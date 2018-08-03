 Путин подписал закон о повышении НДС до 20 процентов | Новости из Германии о России | DW | 04.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Путин подписал закон о повышении НДС до 20 процентов

Ожидается, что повышение налога на добавленную стоимость принесет федеральному бюджету дополнительно 620 млрд рублей в год.

Владимир Путин (фото из архива)

Владимир Путин (фото из архива)

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов. Инициированный правительством закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" был опубликован на официальном портале правовой информации 3 августа и вступит в силу 1 января 2019 года.

Согласно документу, льготы по НДС сохраняются. Речь идет о пониженных ставках НДС в размере 10 процентов для товаров социального назначения: продовольственных товаров (за исключением деликатесных), детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Контекст

Благими намерениями вымощена дорога в абсурд. Перечень социально значимых товаров, пользующихся в ФРГ налоговыми льготами, давно уже вызывает всеобщее недоумение и требует реформ. (10.07.2018)

То, что теперь предстоит россиянам, немцы пережили в 2007 году. Эксперты рассказали DW, как экономика ФРГ отреагировала на увеличение налога на конечных потребителей - с 16 до 19%. (06.07.2018)

После эйфории от чемпионата мира по футболу россиян ждет похмелье: государство увеличивает финансовую нагрузку на граждан. Речь идет не только об НДС и пенсионной реформе. (05.07.2018)

Нулевые ставки НДС действуют для внутренних межрегиональных воздушных перевозок. До 1 января 2025 года продлена нулевая ставка НДС на пассажирские авиаперевозки в аннексированный Крым и на Дальний Восток и обратно. Закон также предусматривает снижение с 1 января 2019 года совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34 до 30 процентов и установление тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд в размере 22 процентов. В настоящее время действует регрессивная шкала страховых пенсионных взносов. Тариф для исчисления взноса зависит от заработной платы.

Повышение НДС принесет 620 млрд рублей в год

Госдума приняла закон в третьем, окончательном чтении 24 июля. Позже он был одобрен Советом федерации. По оценкам правительства, повышение НДС на два процентных пункта принесет федеральному бюджету дополнительно 620 млрд рублей в год.

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Ёлкина на тему пенсионной реформы в России

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Правительство дождалось результатов выборов

    О необходимости повышать пенсионный возраст в России эксперты говорили уже давно. Правительство и чиновники тему не педалировали... до президентских выборов 18 марта 2018 года. А после переизбрания Владимира Путина и переназначения Дмитрия Медведева в должности премьера о пенсионной реформе было объявлено официально.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему пенсионной реформы

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Плюс 5 лет для мужчин, плюс 8 - для женщин

    Законопроект о постепенном повышении возраста выхода на пенсию правительство РФ одобрило 14 июня 2018 г. Согласно нему, пенсионный возраст для мужчин планируется повысить с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 году.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему пенсионной реформы в России - Медведев говорит лежащему на футбольном поле пенсионеру, чтобы тот не симулировал, а встал и играл

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Поышение пенсионного возраста в России под шумок ЧМ-2018

    Примечательно, что о планах повысить пенсионный возраст правительство РФ объявило во время ЧМ-2018. По мнению экспертов, власти сделали беспроигрышную ставку на спортивную эйфорию.

  • Карикатура Сергея Елкина на пенсионную реформу в РФ. Красная Шапочка, встретив волка, говорит ему: Иду рассказать бабушке про пенсионную реформу

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Профсоюзы - против повышения

    Общероссийское объединение профсоюзов запустило адресованную президенту Путину петицию с требованием не повышать возраст выхода на пенсию. Лишь за первые две недели ее подписали уже более 2,5 миллионов россиян.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему пенсионной реформы в РФ: пенсионер приседает с гантелями

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Пенсионерам приказано долго жить

    Один из вопросов, которые волнуют граждан в случае повышения возраста, - это доживут ли они до пенсии. Для российских мужчин здесь ситуация особенно проблемная. Даже при нынешнем возрасте выхода на пенсию в 60 лет вероятность дожить до этого момента у 20-летних мужчин в России составляет 68%.

  • Карикатура Сергея Елкина о перспективах пенсионеров в РФ

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Какие пенсионеры нужны в России

    В целом же перспективы пенсионеров выглядят так: пенсионный возраст возрастет до 65 лет для мужчин и 63-х для женщин. Вопрос лишь в том, возрастет ли продолжительность жизни? Сегодня средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет 66,5 лет, а женщин - 77.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему пенсионной реформы в России

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Ответ на пенсионную реформу, или Протест вместо дачи

    В ответ на планы правительства повысить пенсионный возраст многие россияне вышли на улицы. Первые многочисленные акции, инициированные Алексеем Навальным, прошли 1 июля в трех десятках российских городов. С тех пор акции против повышения пенсионного возраста повторяются с заметной регулярностью.

  • Смерть с косой нападает на пенсионера на арене амфитеатра. Сидящие в ложе депутаты Госдумы показывают большим пальцем вниз (карикатура)

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Когда карикатуристу не до смеха

    19 июля Госдума одобрила законопроект пенсионной реформы в первом чтении. Правда, не единодушно: "за" выступили 328 депутатов, "против" - 104.

  • Пенсионеры пытаются дотянуться до высоко расположенного окошка с надписью Выплата пенсий - карикатура Сергея Елкина

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Как дотянуть до пенсии в России

    После того как Наталья Поклонская проголосовала против пенсионной реформы, ее жестко раскритиковали в "Единой России". Пока единороссы спорят, россияне думают о шансах до этого возраста дожить.

    Автор: Владимир Дорохов


Смотреть видео 02:38
Now live
02:38 мин

Непопулярные меры, которые проводит Москва во время ЧМ-2018

Контекст

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

Объявленные властями России планы повышения пенсионного возраста вызвали широкие дискуссии в стране. Не остался в стороне от них и карикатурист Сергей Елкин. (29.06.2018)  

Ссылки в интернете

Официальный интернет-портал правовой информации: закон о повышении НДС

Аудио- и видеофайлы по теме

Непопулярные меры, которые проводит Москва во время ЧМ-2018  

TAX FREE: как сэкономить на покупках за границей и вернуть НДС - лайфхак от DW  

Tax free: как сэкономить на покупках в ЕС и возместить НДС  

Также по теме

Russland Supermarkt Lebensmittel Importverbot Europa

80 процентов фирм России поднимут цены из-за роста НДС 31.07.2018

Согласно опросу "Института Адизеса", лишь 10 процентов крупных фирм в РФ не повысят цены на продукцию вслед за ростом НДС.

Russland Hauptstadt Moskau Manege-Platz

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС 03.07.2018

В правительстве полагают, что дополнительные доходы бюджета РФ превысят 600 млрд рублей в год. Эксперты Института Гайдара ожидают снижения ВВП, потребления, инвестиций и внешней торговли.

Bildergalerie Mutterliebe

Льготная ставка НДС и ее применение: что думают в Германии? 10.07.2018

Благими намерениями вымощена дорога в абсурд. Перечень социально значимых товаров, пользующихся в ФРГ налоговыми льготами, давно уже вызывает всеобщее недоумение и требует реформ.

Самые читаемые

Почему русских не берут на работу в Германии  

Как Россия постепенно закрывает белорусско-российскую границу  

Министр обороны Швеции обвинил Сергея Шойгу во лжи  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно