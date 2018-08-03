Путин подписал закон о повышении НДС до 20 процентов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов. Инициированный правительством закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" был опубликован на официальном портале правовой информации 3 августа и вступит в силу 1 января 2019 года.

Согласно документу, льготы по НДС сохраняются. Речь идет о пониженных ставках НДС в размере 10 процентов для товаров социального назначения: продовольственных товаров (за исключением деликатесных), детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Нулевые ставки НДС действуют для внутренних межрегиональных воздушных перевозок. До 1 января 2025 года продлена нулевая ставка НДС на пассажирские авиаперевозки в аннексированный Крым и на Дальний Восток и обратно. Закон также предусматривает снижение с 1 января 2019 года совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34 до 30 процентов и установление тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд в размере 22 процентов. В настоящее время действует регрессивная шкала страховых пенсионных взносов. Тариф для исчисления взноса зависит от заработной платы.

Повышение НДС принесет 620 млрд рублей в год

Госдума приняла закон в третьем, окончательном чтении 24 июля. Позже он был одобрен Советом федерации. По оценкам правительства, повышение НДС на два процентных пункта принесет федеральному бюджету дополнительно 620 млрд рублей в год.

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