 Путин подписал законы о неуважении власти и фейковых новостях | Новости из Германии о России | DW | 18.03.2019

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Россия

Путин подписал законы о неуважении власти и фейковых новостях

Вопреки советам СПЧ, президент России подписал спорные законы о фейковых новостях и наказании за оскорбление власти. Эти документы касаются только интернет-изданий, "традиционные медиа" выведены из-под их действия.

10 Jahre Hashtag (picture-alliance/picturedesk.com/H. Fohringer)

Президент России Владимир Путин подписал законы о запрете распространения фейковых новостей и о штрафах за "явное неуважение" к обществу, государству, официальным символам России и госорганам. Оба пакета документов опубликованы в понедельник, 18 марта, на портале правовой информации.

 Говоря о "недостоверной общественно значимой информации", закон о фейковых новостях (фейк ньюс) подразумевает сведения, которые "под видом достоверных сообщений" создают угрозы гражданам, общественному порядку или функционированию "объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры". В случае обнаружения подобной информации, ресурсы, распространяющие ее, по указанию Роскомнадзора обязаны "незамедлительно" удалить признанные недостоверными данные, иначе изданию будет угрожать блокировка.

На "традиционные медиа" закон не распространяется

Из-под действия закона выведены "традиционные медиа", которыми считают все СМИ, имеющие либо лицензию, либо свидетельство. За нарушения закона предусмотрены штрафы от 30 тысяч до полутора миллионов рублей.

Контекст

Европарламент принял рекомендации по противодействию пропаганде извне ЕС. В них Россия названа "главным источником дезинформации в Европе". Что ей собираются противопоставить - у DW. (13.03.2019)

Принятые Госдумой законы, запрещающие распространять фейковую информацию и выражать "явное неуважение" к органам госвласти, создают условия для самоцензуры и давления на СМИ, полагают эксперты. (07.03.2019)

В соответствии с законом об оскорблении госсимволов за публикации в информационно-телекоммуникационных сетях с "явным неуважением" к власти предусмотрены штрафы и аресты сроком до 15 суток. Печатных ресурсов закон не касается.

Правозащитники критикуют новые законы

Ранее Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ призвал главу государства отклонить законы и направить их на доработку. После подписания документов Путиным глава совета Михаил Федотов пообещал в интервью "Эху Москвы", что СПЧ будет следить за их правоприменением, чтобы сформулировать их корректировки, если появится такая возможность.

По мнению руководителя международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, поскольку делами о неуважении к власти будет заниматься Центр "Э", то с точки зрения государственной политики подобные правонарушения фактически приравниваются к экстремизму. "Думаю, нас скоро ждет волна административных дел про оскорбление "Его Величества" и двора - с крупными штрафами, даже за участие в несогласованном митинге штраф в три раза меньше, - рассказал Чиков "Медузе". - Нам как бы говорят: критика власти в Сети несет в себе большую общественную опасность и наказывается в три раза строже, чем критика власти на протестной акции. То есть онлайн в три раза опаснее офлайна".

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