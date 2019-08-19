Путин напомнил Макрону о "желтых жилетах", но тот не впечатлился

Не как в Париже: на встрече с Макроном Путин вспомнил о "желтых жилетах". Но протестующих во Франции к выборам допустили, а в Москве - нет. Сергей Елкин о сравнении не в пользу Кремля.
Россия подписала ряд международных документов, обязывающих уважать свободу слова, мнения, мирного протеста, гарантировать гражданам возможность участвовать в выборах, заявил президент Франции. (19.08.2019)
Протест идет на спад, но сентябрьские выборы его подстегнут, если власти не сумеют отвлечь россиян от политики. Такие попытки делаются, уверен Иван Преображенский. (18.08.2019)
Одиночные пикеты на бульварах, митинг КПРФ на Сахарова, концерт-спойлер в Парке Горького - репортаж DW о том, как прошла очередная протестная суббота в Москве. (17.08.2019)