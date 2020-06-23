Путин назвал условие вступления поправок к Конституции в силу

Обновленный текст Конституции РФ вступит в силу, только если будет одобрен россиянами. Об этом заявил во вторник, 30 июня, президент России Владимир Путин. Он выступил с телеобращением в преддверии основного дня голосования. "Обновленный текст конституции, все предложенные поправки, вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке", - отметил он.

Поправки к конституции в случае их принятия закрепят в основном законе страны такие характерные для россиян ценности, как правда, справедливость, уважение к старшим, забота о семье и детях, заявил президент.

ВЦИОМ обнародовал экзитполы, не дождавшись итогов голосования

Между тем Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 29 июня, не дожидаясь завершения голосования, обнародовал данные экзитполов. По его сведениям, за четыре дня - с 25 июня - поправки поддержали 76 процентов избирателей. Против проголосовали 23,6 процента респондентов. Еще 0,4 процента опрошенных рассказали, что испортили бюллетень.

ЦИК РФ - о случаях принуждения

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила, что на 28 июня было получено 113 обращений "о возможном принуждении к голосованию".

При этом глава ЦИК отметила, что среди полученных обращений есть два, где люди говорят, что их принуждали не только голосовать, но и делать это с определенным результатом. Памфилова также сообщила, что 26 обращений поступило в связи с наблюдением на голосовании и еще четыре связаны с затруднениями для людей с ограниченными возможностями. "13 нарушений поступило по процедуре голосования: некорректная проверка паспортов и редкие случаи, когда отсутствуют наблюдатели", - уточнила она.

"Пакетное" голосование

В ходе голосования предлагается изменить сразу 22 статьи основного закона, но проголосовать граждане России могут либо "За", либо "Против" всего пакета поправок. 10 марта изменения уже одобрили Госдума, Совет Федерации, парламенты регионов и Конституционный суд.

Согласно действующей Конституции РФ, президент России не может оставаться на высшем государственном посту более двух сроков подряд. Между тем поправки, выносимые ныне на всенародное голосование, обнулят президентские сроки Владимира Путина, что позволит ему вновь баллотироваться на выборах в 2024 и 2030 годах и в результате оставаться у власти до 2036 года. Поправка, которая обнулит президентские сроки Путина, была предложена депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, ставшей в 1963 году первой в мире женщиной-космонавтом.

Оппозиция и ее сторонники обвиняют 67-летнего Путина в стремлении стать пожизненным президентом. Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия), критикуя предложенные поправки, отметила, что эти нововведения делают Конституционный суд более уязвимым для политического давления, поскольку полномочия судей могут быть прекращены по представлению президента. Поправки предусматривают также возможность не исполнять решения международных судов, в том числе Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Юридический парадокс

Автор еженедельной колонки на DW Иван Преображенский ранее обращал внимание на возможный юридический парадокс, возникший в связи с процедурой. По его словам, в России "теоретически действует старая конституция", потому что изменения в новую не внесены в том порядке, который сам же президент и предложил. Но, с другой стороны, в соответствии со статьями 135-й и 136-й старого основного закона, поправки должны были уже вступить в силу. Об этом прямо говорила, например, глава ЦИК Элла Памфилова, отмечал Преображенский.

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