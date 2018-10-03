Путин назвал Скрипаля "шпионом", "предателем" и "подонком"

Президент РФ Владимир Путин назвал отравленного в Великобритании двойного агента Сергея Скрипаля "шпионом", "предателем" и "подонком". "Я вижу, что некоторые ваши коллеги проталкивают теорию, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион. Предатель Родины. Есть такое понятие - предатель Родины. Вот он - один из них", - заявил Путин, выступая на пленарном заседании "Российской энергетической недели" в Москве в среду, 3 октября.

По мнению российского президента, скандал вокруг отравления Скрипалей "искусственно раздувается", и "чем быстрее закончится информационная кампания вокруг него, тем лучше". "Представьте себе: вдруг у вас возникает человек, который предает свою страну. Как вы к этому отнесетесь? Любой здесь сидящий представитель любой страны? Он просто подонок, вот и все", - добавил Путин.

"Шпионаж и проституция - одни из важнейших профессий в мире"

"Возня" между спецслужбами была всегда. "Как известно, шпионаж, так же как и проституция - одна из важнейших профессий в мире. Никто это не закрывал и закрыть пока не в состоянии", - заявил далее президент РФ.

Одновременно глава российского государства указал, что Москва неоднократно просила британскую сторону предоставить документы об отравлении Скрипалей, чтобы провести свое расследование, но эти запросы не были удовлетворены.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте 2018 года были отравлены в британском Солсбери боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". Лондон и его союзники возлагают ответственность за это нападение на Россию. Москва заявляет, что не имеет никакого отношения к этому преступлению.

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По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери Где нашли следы "Новичка" В день отравления, 4 марта 2018 года, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были в баре The Mills в центре Солсбери и обедали в итальянском ресторане Zizzi. Около 16 часов по местному времени их нашли без сознания на скамейке рядом с торговым центром The Maltings. Полиция обнаружила в баре и ресторане следы "Новичка". Самой высокой концентрация яда оказалась на ручке входной двери дома Скрипаля.

По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери Между Солсбери и Эймсбери Военная научно-техническая лаборатория "Портон-Даун", где было установлено, что яд, которым отравили Скрипалей, - это "Новичок", находится почти ровно посередине между Солсбери и Эймсбери. В Эймсбери живет еще один пострадавший от отравления этим ядом - Чарли Роули.

По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери Еще двое пострадавших от "Новичка" В "Портон-Даун" установили, что Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес, которая скончалась от отравления, тоже подверглись воздействию "Новичка". За день до того, как им стало плохо, Роули и Стерджес были в Солсбери. Они побывали в садах королевы Елизаветы в десяти минутах ходьбы от скамейки, где нашли Скрипалей, и в приюте для бездомных. где жила Стерджес. Вечером пара уехала в Эймсбери.

По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери Как развивались события в Эймсбери Утром 30 июня "скорая" увезла Дон Стерджес из дома Роули в Эймсбери. В тот же день госпитализировали и ее друга. Перед тем, как ему стало плохо, Роули был в аптеке Boots и баптистской церкви в Эймсбери. Жителям города, посещавшим эти места, было рекомендовано принять меры предосторожности. Позднее в доме Роули полиция нашла флакон с веществом, идентифицированным как "Новичок". Автор: Ирина Филатова

