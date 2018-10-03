Путин назвал Скрипаля "шпионом", "предателем" и "подонком"

Отравленный в Великобритании Сергей Скрипаль - "просто шпион" и "предатель Родины", заявил президент РФ. По его словам, скандал вокруг его отравления "искусственно раздувается".
Президент РФ Владимир Путин назвал отравленного в Великобритании двойного агента Сергея Скрипаля "шпионом", "предателем" и "подонком". "Я вижу, что некоторые ваши коллеги проталкивают теорию, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион. Предатель Родины. Есть такое понятие - предатель Родины. Вот он - один из них", - заявил Путин, выступая на пленарном заседании "Российской энергетической недели" в Москве в среду, 3 октября.
По мнению российского президента, скандал вокруг отравления Скрипалей "искусственно раздувается", и "чем быстрее закончится информационная кампания вокруг него, тем лучше". "Представьте себе: вдруг у вас возникает человек, который предает свою страну. Как вы к этому отнесетесь? Любой здесь сидящий представитель любой страны? Он просто подонок, вот и все", - добавил Путин.
"Шпионаж и проституция - одни из важнейших профессий в мире"
"Возня" между спецслужбами была всегда. "Как известно, шпионаж, так же как и проституция - одна из важнейших профессий в мире. Никто это не закрывал и закрыть пока не в состоянии", - заявил далее президент РФ.
Одновременно глава российского государства указал, что Москва неоднократно просила британскую сторону предоставить документы об отравлении Скрипалей, чтобы провести свое расследование, но эти запросы не были удовлетворены.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте 2018 года были отравлены в британском Солсбери боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". Лондон и его союзники возлагают ответственность за это нападение на Россию. Москва заявляет, что не имеет никакого отношения к этому преступлению.
Смотрите также: