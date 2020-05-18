Путин назвал Россию отдельной цивилизацией. В хвосте мировой?

Россия, по словам Владимира Путина, - отдельная цивилизация. Об этом президент РФ заявил, говоря о развитии страны. Карикатурист Сергей Елкин предупреждает об опасности особого пути.
Смотрите также:
Ослабление связанных с пандемией ограничений и увеличение социальной помощи населению России нельзя рассматривать вне контекста принятия поправок в конституцию, считает Федор Крашенинников. (12.05.2020)
Вместе того чтобы отдыхать после тяжелой работы с пациентами, российские врачи и медсестры пишут жалобы в Минздрав и прокуратуру. Почему полные коронавирусные надбавки получают далеко не все медработники? (14.05.2020)