 Путин назвал Россию отдельной цивилизацией. В хвосте мировой? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 18.05.2020

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Россия

Путин назвал Россию отдельной цивилизацией. В хвосте мировой?

Россия, по словам Владимира Путина, - отдельная цивилизация. Об этом президент РФ заявил, говоря о развитии страны. Карикатурист Сергей Елкин предупреждает об опасности особого пути.

Карикатура - Владимир Путин сидит в тележке, прицепленной к вагону Мировая цивилизация и говорит: А у нас отдельная цивилизация.

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    Автор: Сергей Елкин


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