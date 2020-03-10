"Путин навсегда": немецкие СМИ об изменении Конституции России

"Путин навсегда", "Теперь понятно, как Путин собирается вечно править", "Дорога для "суперпрезидента" Путина открыта", "Путин взламывает демократию - и может остаться президентом до 2036 года". Под такими заголовками немецкие СМИ описывают и комментируют 11 марта конституционную реформу в России.

При этом в центре внимания - поправка об обнулении президентских сроков, позволяющая Владимиру Путину участвовать в президентских выборах 2024 и 2030 годов. Газета Die Welt даже публикует на своем сайте фотомонтаж, как мог бы выглядеть ныне 67-летний президент России в 2036 году, когда ему исполнится 84.

Вопрос о транзите власти и преемнике отложен на неопределенный срок

"Путин останется так долго, как захочет, - констатирует Зильке Бигальке (Silke Bigalke), московский корреспондент издающейся в Мюнхене леволиберальной газеты Süddeutsche Zeitung. - Те, кто тосковал по переменам и свободе, до сих пор цеплялись за 2024 год. Тогда, согласно действующим правовым нормам, должно было закончиться президентство Путина. Но теперь эта дата, видимо, утратила свое значение, надежда на более демократическую Россию больше не является реалистичной".

Москва, 15 января 2020 года. Владимир Путин объявляет о внесении поправок в Конституцию РФ

"После того, как Путин в январе объявил о конституционной реформе, многим долго казалось, что он задумал передачу власти. Но теперь вопрос о возможном преемнике отложен, вероятно, на многие годы", - полагает московский корреспондент другого леволиберального издания - гамбургского еженедельника Der Spiegel Кристина Хебель (Christina Hebel).

Намеченное на 22 апреля всенародное голосование по поправкам в конституцию она оценивает так: "Это будет голосование о самом Путине, ведь конституция, которая дает ему возможность дальнейшего пребывания у власти, является его проектом".

Фарс в Думе как пример властных отношений в России

Процедуру внесения поправок в Конституцию РФ и их обсуждение в Думе обозреватель консервативной газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер (Reinhard Veser) называет "большим фарсом, который раскрыл, как в России функционирует политика". По мнению комментатора, "этот спектакль был необходим, потому что одинокое решение Путина, если было о нем было объявлено открыто, могло вызвать ту же реакцию, что и его возвращение в Кремль в 2012 году: протесты".

Москва, 10 марта 2020 года. Владимир Путин соглашается с обнулением своих президентских сроков

"Обоснование того, почему Путину следовало бы остаться на своем посту, показывает, насколько хрупкой является на самом деле его Россия. Ее стабильность зависит не от функционирования государственных институтов, пустоту которых символизировала в ходе этих дебатов Дума, а от неформальных и непрозрачных властных отношений", - указывает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Издающаяся в Берлине консервативная Die Welt излагает два возможных теперь сценария. Либо Путин продолжает править до 2024 года и затем участвует в выборах, "результат которых, как принято в России, заранее известен". Либо сразу же обнуляет свой нынешний президентский срок "якобы для того, чтобы заново легитимироваться", и тогда осенью могут состоятся президентские выборы.

"Путин будет до конца держать в неведении российский народ, которому предстоит 22 апреля в ходе некоего подобия референдума проголосовать за поправки, а заодно и свои элиты. Его власть базируется в том числе именно на такой, создаваемой им самим, неопределенности. Если никто не знает, каков его план, то никто и не сможет его перечеркнуть", - считает Die Welt.

Как Западу относиться к продолжению "самодержавия Путина"?

В свою очередь, издающаяся в восточногерманском Магдебурге региональная газета Volksstimme полагает, что продолжение "самодержавия" Путина после 2024 года "не является плохой новостью для Запада, ведь она означает, при условии хорошего здоровья царя, еще не один год относительной стабильности в России".

Берлин, 19 января 2020 года. Владимир Путин на саммите по урегулированию ситуации в Ливии

По мнению издания, "о переходе к демократии при нынешнем состоянии российского общества не может быть и речи. Путин - часть системы, которая функционирует только с ним. Ее коллапс обернется для России суровыми временами. И рискованная борьба олигархов за власть не обязательно породит самого умного автократа", - предупреждает Volksstimme.

Газета приходит к такому выводу: "Несмотря на всю агрессивность, с которой Путин отстаивает национальные интересы, он остается предсказуемым президентом. Западным политикам часто просто не хватает мудрости, чтобы своевременно распознавать его стратегию. Западу остается только надеется, что российское гражданское общество и экономика будет вопреки царю и дальше развиваться. Россия, способная производить только сырье и оружие, никогда не станет демократической страной".

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