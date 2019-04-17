"Путин и немцы": фильм ZDF об истории взаимного разочарования

"Путин и немцы. Начиналось все многообещающе", - звучит голос диктора, и в первых же кадрах мы видим фрагменты из знаменитой речи президента РФ в бундестаге в 2001 году. Новый, молодой российский лидер выступает по-немецки и заверяет политическую элиту и народ Германии, что холодная война закончилась и что Россия начинает строить демократическое общество.

Не фильм-расследование, а аналитика

"Ввел он нас в заблуждение? Или это мы его разочаровали?", - спрашивает закадровый голос, и на протяжении 43 минут теледокументалисты Йенс Аффлербах (Jens Afflerbach) и Маттиас Шмидт (Matthias Schmidt) пытаются ответить на эти вопросы. Их фильм "Путин и немцы" общественно-правовой телеканал ZDF показал вечером 16 апреля в лучшее эфирное время. Его посмотрели в среднем 2,07 миллиона человек (6,9% включивших телевизор).

Берлин, 25 сентября 2001: Владимир Путин выступает в бундестаге на немецком языке

Это не фильм-расследование, в отличие от показанной в феврале тем же каналом ZDF документальной ленты "Путин и мафия", а аналитическая картина: в ней плотно спрессованы архивные материалы, но новых фактов нет. Эксклюзив состоит в осмыслении этих фактов перед камерой знаковыми фигурами, а также в результатах опроса населения Германии, проведенного специально для этой картины социологическим институтом Forschungsgruppe Wahlen. Их, как и сам фильм, можно посмотреть на сайте телекомпании.

В первой половине ленты авторы выстраивают материал в основном хронологически и по сути дела прослеживают биографию Путина, делая упор на его связях с Германией и на роли в его жизни этой страны, ее политиков, бизнесменов - и ее языка. В школьные годы мир за пределами Советского Союза Путин познавал именно с помощью немецкого языка, говорит Стивен Ли Майерс, американский журналист, долго работавший в России и написавший биографию ее президента под названием "Новый царь".

Друг канцлера Шрёдера и немецкого бизнеса

Авторы фильма подробно останавливаются на работе молодого сотрудника КГБ Путина в ГДР, в Дрездене, где его, указывает диктор, называли "маленьким Володей". Затем - на его работе "референтом по международным экономическим связям" в мэрии Санкт-Петербурга. Мой отец, вспоминает Ксения Собчак, воспринимал Путина как человека с европейским образом мышления, знающего, "как живет Европа, как живет Германия". В мэрии, сообщает диктор, у него было прозвище "немец".

Удостоверение госбезопасности ГДР "штази", выданное Владимиру Путину

Богатый видеоматериал иллюстрирует контакты Путина-президента с немецкими политиками, особенно его многочисленные встречи и дружбу с тогдашним канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером (Gerhard Schröder), а также его связи с бизнесом Германии.

"Путин умеет производить впечатление на немецких предпринимателей. На него в этой ненадежной России можно положиться. Они видят в нем партнера. Для некоторых он становится другом", - говорится в фильме. Один из таких бизнесменов, Клаус Мангольд (Klaus Mangold), восторженно рассказывает о крепком рукопожатии российского президента - и о том, как дома у Путина пели немецкие рождественские песни и как он любит рассказывать анекдоты на саксонском диалекте.

Долгое время казалось, что "этот клубок хорошо налаженных политических и экономических связей" будет служить прочным фундаментом для развития взаимоотношений между Германией и Россией, отмечается в фильме. "Мне кажется, его можно считать другом Германии и немцев", - полагает один из ведущих в ФРГ специалистов по России Штефан Майстер (Stefan Meister), но тут же добавляет: "Однако другом разочарованным".

Событие, научившее скрывать слабость и демонстрировать силу

Ключевое событие, сформировавшее будущего политика Путина, произошло, по мнению авторов фильма, тоже именно в Германии, в момент краха ГДР, когда будущий президент России пришел к выводу, что мирная революция "слишком быстро победила слишком слабое государство".

Президент РФ читает местную газету в кафе в Дрездене

5 декабря 1989 года возмущенные толпы народа занимают дрезденскую штаб-квартиру гэдээровской госбезопасности "штази" и выгоняют ее обитателей, а затем часть демонстрантов отправляется к особняку КГБ, где Путин в тот момент старший. Он и его коллеги, рассказывает диктор, в явном меньшинстве, Москва молчит, помощи ждать неоткуда, но "майор Путин импровизирует: он выходит к толпе - и блефует". Его уверенность производит впечатление на демонстрантов, вспоминает в фильме один из них, и они уходят.

"Скрывать слабость, демонстрировать силу. Маленький Володя старается казаться больше, чем есть - и добивается успеха. События в Дрездене становятся схемой, которой он следует всю свою политическую жизнь", - считают авторы фильма.

А как в Германии реагируют на российскую демонстрацию силы, особенно военной? 45% из 1348 участников репрезентативного опроса, проведенного специально для фильма, встревожены политикой Путина, у 51% она опасений не вызывает. В то же время лишь 18% считают президента РФ другом немцев, у 54% на этот счет никакого мнения нет. С наибольшей симпатией к нему относятся избиратели немецкой правопоупулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ): почти половина из них видит в Путине друга своей страны.

Как нарастала дистанция к Меркель и либеральным ценностям

Авторы фильма напоминают, что большими поклонниками Путина в Германии являются сторонники праворадикального антиисламского движения Pegida: мы видим демонстрантов в Дрездене, которые несут российские флаги и самодельные транспаранты "Путин, помоги нам!".

В отличие от Шрёдера, сменившая его на посту канцлера ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) стремится поддерживать с Путиным чисто деловые отношения и публично весьма жестко его критикует, напоминают авторы фильма. Например, уже через год после своего избрания в связи с убийством журналистки Анны Политковской, которое новый лидер Германии воспринимает как угрозу свободе слова. "Меркель вновь и вновь напоминает Путину, что он обещал развивать демократию в России", - подчеркивает диктор. 76% немцев считают, что президент РФ убежденным демократом не является.

Сочи, 21 января 2007 года: Путин запускает в комнату лабрадора Кони, хотя Меркель боится собак

Растущая с годами дистанция к Меркель и тем либеральным ценностям, которые она отстаивает, полностью соответствует взглядам "сверхконсервативных идеологов в окружении Путина", указывают авторы фильма. Они берут интервью у российского олигарха, основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева, который говорит, что Меркель и идеи либерализма устарели и должны уступить модели традиционного христианского общества.

"Путин инсценирует себя как властитель монархической России, которая презирает слабые западные общества", - отмечает диктор. Глеб Павловский, которого в фильме представляют как "бывшего советника Путина", полагает, что немцы не понимают, в чем смысл этой игры, и разъясняет: смысл в том, чтобы скрыть, что "мы - слабое государство, очень слабое государство". Но мы, продолжает Павловский, заставляем других все время говорить о себе, "все время считать нас более сильными, чем мы есть".

"Я считаю, Россия может быть частью Европы"

А, может быть, Запад слишком враждебно относится к России? В западной части Германии на этот вопрос утвердительно ответили 37%, в восточной, на территории бывшей ГДР, 52%. Наиболее широко такая точка зрения распространена среди сторонников АдГ и Левой партии.

Поворотной точкой в отношении Путина "к нам, немцам" является аннексия Крыма и война в Восточной Украине, говорится далее в фильме: "Лучшими друзьями мы, видимо, уже не станем". Меркель расценивает аннексию как "преступную и противоречащую международному праву", Малофеев называет канцлера Германии перед камерой "большим русофобом, чем даже американцы". После Крыма Путин действует без оглядки на Запад, подчеркивает диктор.

Он констатирует: Германия и Россия вновь, как, казалось бы, в давно прошедшие времена, противостоят друг другу в качестве противников. Наиболее наглядно это видно сейчас в Эстонии, где в рамках миссии НАТО дислоцированы немецкие истребители, призванные защищать воздушное пространство на Балтикой. И российские военные самолеты регулярно тестируют бдительность альянса: мы видим, как немецкие пилоты в очередной раз поднимаются в небо по тревоге.

Что же дальше? Монархист Константин Малофеев предупреждает в конце фильма, что если давление со стороны Запада усилится, "наш президент" прислушается к мнению таких, как он, кто предлагает отказаться от демократии как слишком слабой формы правления, подверженной большому влиянию извне.

Ксения Собчак говорит, что политика, направленная на нанесение России максимального ущерба в надежде на то, что народ выйдет на улицы и свергнет Путина, неправильная. Надо взаимодействовать с людьми в России, забыв о Путине, рекомендует собеседница немецких документалистов, которую они представляют как оппозиционного политика.

"Я считаю, Россия может быть частью Европы, - подчеркивает, в свою очередь, уполномоченный правительства Германии по контактам с Россией 35-летний Дирк Визе (Dirk Wiese). - И как раз перед моим поколением в ближайшие годы и десятилетия будет стоять задача вновь улучшить отношения с Россией. Россия - это не только Владимир Путин, она намного больше, она куда более многосторонняя".

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