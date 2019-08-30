Путин заявил о скором обмене пленными между РФ и Украиной

Переговоры между Россией и Украиной по обмену пленными близятся к завершению, сообщил президент РФ Владимир Путин в четверг, 5 сентября, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. "Исходя из соображения гуманности мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе и с официальными властями, так что я думаю, что в ближайшее время это станет известно", - приводит слова президента агентство ТАСС.

Путин выразил мнение, что обмен будет "достаточно крупным, масштабным, и это уже было бы хорошим шагом в сторону нормализации". Он также назвал "неизбежной" нормализацию российско-украинских отношений в будущем, пояснив, что "мы две части одного и того же народа".

30 августа СМИ сообщили об окончании процедуры обмена пленными между Москвой и Киевом. Все началось с того, что новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка перепостил в соцсети Facebook сообщение сотрудницы Верховной рады Анны Исламовой о том, что Москва и Киев начали обмен россиян, осужденных в Украине, на украинцев. Позже Администрация президента Украины Владимира Зеленского опровергла эту информацию.

Суд в Киеве освободил ключевого фигуранта дела MH17

Ранее 5 сентября апелляционный суд Киева освободил из-под стражи бывшего зенитчика из так называемой "ДНР" Владимира Цемаха. Он является важным свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета над Донбассом. А днем ранее 40 депутатов Европейского парламента обратились с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить выдачи России Владимира Цемаха, которого они называют одним из ключевых свидетелей по делу о крушении малайзийского "Боинга".

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