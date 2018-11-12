Путин в Париже: большие радости маленького человека

Рукопожатия, которыми в Париже обменялся президент России, в том числе и с президентом США Трампом, стали одной из главных тем многих российских СМИ. Ложка дегтя - от карикатуриста Сергея Елкина.
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