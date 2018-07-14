 Путин встретится с Макроном перед финалом ЧМ-2018 Франция - Хорватия | Новости из Германии о России | DW | 15.07.2018

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Россия

Путин встретится с Макроном перед финалом ЧМ-2018 Франция - Хорватия

В разрешении конфликта в Украине не достигнут прогресс, необходимый для того, чтобы пригласить Путина на встречу "большой семерки" в 2019 году, сообщил источник в Елисейском дворце.

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон с женой в Санкт-Петербурге, май 2018 года

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон с женой в Санкт-Петербурге, май 2018 года

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 15 июля, встретится с президентами Франции и Хорватии Эмманюэлем Макроном и Колиндой Грабар-Китарович. Ожидается, что переговоры пройдут до финального матча чемпионата мира по футболу между французкой и хорватской сборными, который начнется на стадионе "Лужники" в 18.00 мск.

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Накануне стало известно, что Макрон планирует приехать на финальный матч ЧМ-2018 и встретиться с Путиным, чтобы обсудить, в частности, ситуации в Сирии и Украине, а также отношения с Ираном. Как сообщил информагентству Reuters источник в администрации президента Франции, в разрешении конфликта в Украине не достигнут прогресс, необходимый для того, чтобы пригласить Путина на встречу "большой семерки", которая пройдет во французском Биаррице летом 2019 года. Ранее Макрон заявлял, что участие в ней президента РФ будет зависеть от процесса реализации минских договоренностей.

Макрон проинформирует Путина об итогах саммита НАТО

В Елисейском дворце также отметили, что встреча Путина и Макрона в Москве позволит сблизить их позиции по Сирии. Между тем помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что темами двусторонней встречи станут российско-французские отношения, а также итоги прошедшего недавно саммита НАТО и переговоры Путина и президента США Дональда Трампа, запланированные на 16 июля. 

Накануне Путин провел двусторонние встречи в Москве с президентами Судана, Габона, Молдавии и главой Палестинской автономии, которые также станут зрителями финального матча. Кроме них, игру, как ожидается, посетят президенты Беларуси и Армении, премьер-министры Венгрии, Киргизии, Сан-Томе и Принсипи, эмир Катара, а также главы самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия, сообщает пресс-служба Кремля.

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