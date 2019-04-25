 Путин впервые отреагировал на выборы в Украине | Новости из Германии о России | DW | 25.04.2019

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Россия

Путин впервые отреагировал на выборы в Украине

Президент РФ назвал итоги выборов на Украине провалом политики Петра Порошенко. До этого он не высказывался на эту тему и не поздравил с победой Владимира Зеленского.

Владимир Путин

Владимир Путин

Спустя четыре дня после завершения второго тура президентских выборов в Украине президент РФ Владимир Путин прокомментировал их результат. "Что здесь оценивать? Это полный, абсолютный провал политики Порошенко", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции во Владивостоке в четверг, 25 апреля. В отношении победившего на выборах Владимира Зеленского Путин сказал: "Посмотрим хотя бы на первые шаги". Накануне глава российского государства упростил​ процедуру предоставления гражданства РФ украинцам - жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". Этот шаг вызвал осуждение в Украине и критику на Западе.

Пресс-конференция во Владивостоке состоялась после встречи главы российского государства с руководителем КНДР Ким Чен Ыном, которого Путин, по его собственным словам, дважды поздравлял с переизбранием на эту должность. "Я направлял вам соответствующее письмо, но сейчас с удовольствием поздравляю вас с этим лично", - сказал президент РФ, приветствуя главу Северной Кореи.

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Путин не собирается поздравлять Зеленского

Еще 22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Путин не будет поздравлять Владимира Зеленского. "Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможностях совместной работы. Нужно судить по конкретным делам и конкретным шагам", - сказал Песков.

Не дожидаясь окончательных итогов голосования, в ночь на 22 апреля с победой Зеленского поздравили целый ряд ведущих мировых политиков. В частности, ему позвонили президенты Франции, Польши и США. Председатель Европейского Совета Дональд Туск, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравили Зеленского в Twitter. Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) направила свои поздравления после подсчета украинским ЦИК всех бюллетеней 23 апреля и пригласила Зеленского посетить с визитом Германию.

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