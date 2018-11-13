Путина заставили в Сингапуре пройти через рамку металлоискателя

Президента России Владимира Путина перед саммитом Россия - АСЕАН в Сингапуре, вопреки обычной практике, заставили пройти через рамку металлоискателя. Об этом сообщил в среду, 14 ноября, корреспондент газеты "Коммерсант" Андрей Колесников.

"Он приехал на саммит в торгово-выставочный центр Suntec и хотел пройти, как обычно, мимо рамки металлоискателя, которая в таких случаях стоит для кого угодно, но только не для него. И тем не менее Владимира Путина аккуратно перенаправили именно сквозь рамку", - написал Колесников. При проверке российский лидер "зазвенел", то есть металлоискатель сработал, уточнил журналист.

Корреспондент "Коммерсанта" назвал это "без преувеличения уникальной ситуацией", так как обычно главам государств открывают отдельный проход безо всякого контроля.

Премьер Сингапура отменил встречу с Путиным из-за опоздания главы Кремля

Владимир Путин прибыл в Сингапур 13 ноября для участия в двух саммитах: Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также Восточноазиатском. В день прибытия он должен был встретиться с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, но тот из-за опоздания Путина отменил переговоры. В итоге Владимиру Путину удалось встретиться с Ли Сянь Лунем днем позже - 14 ноября.

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