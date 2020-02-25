Пункт пропуска Гнутово на юге Донбасса: прифронтовые будни (фотогалерея)

Контрольный пункт въезда-выезда Гнутово на юге Донбасса - самый маленький, расположенный вблизи линии фронта. Здесь в скором времени должны развести войска. О буднях КПВВ - в фотографиях DW.
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