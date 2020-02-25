 Пункт пропуска Гнутово на юге Донбасса: прифронтовые будни (фотогалерея) | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 25.02.2020

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Украина

Пункт пропуска Гнутово на юге Донбасса: прифронтовые будни (фотогалерея)

Контрольный пункт въезда-выезда Гнутово на юге Донбасса - самый маленький, расположенный вблизи линии фронта. Здесь в скором времени должны развести войска. О буднях КПВВ - в фотографиях DW.

  • КПВВ Гнутово

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Самый маленький и самый южный пункт пропуска

    КПВВ "Гнутово" неподалеку от Мариуполя - самый маленький из пяти пунктов въезда-выезда в Донбассе. Ежедневно линию фронта здесь пересекают около 3500 гражданских. Это вдвое меньше, чем на других КПВВ. От этого шлагбаума - всего три километра до пункта пропуска "Октябрь" на стороне боевиков "ДНР".

  • Шлагбаум в Пищевике

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Путь через линию фронта лежит через Пищевик

    Особенность КПВВ "Гнутово" в том, что он находится непосредственно в населенном пункте - в поселке Пищевик. Местные жители, которых здесь осталось меньше 20, живут фактически на территории пункта пропуска. Родственники могут попасть к ним только после проверки. А с 5 вечера до 8 утра, когда КПВВ закрыт на ночь, для местных действует комендантский час - свободно передвигаться по селу нельзя.

  • Местный житель

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Люди привыкли к жизни на КПВВ

    52-летний Андрей - самый молодой житель Пищевика. Он говорит, что благодаря пункту пропуска в селе относительно спокойно - только по ночам слышны пулеметные очереди. "Когда наши хлопцы зашли, установился порядок", - рассказывает мужчина. С пограничниками у местных - добрососедские отношения. "И хлебушка дадут, и водички помогут принести, - рассказывает соседка Андрея Антонина. - Хорошие ребята".

  • Сельская жизнь

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Почти обычная сельская жизнь

    Большинство жителей Пищевика - пенсионеры. Некоторым помогают родные. Андрей остался один - жена умерла, а пенсии он не получает. Говорит, необходимые документы остались в Луганской области, на территории "ЛНР", где он до войны работал шахтером. Получить документы мужчина не может. Поэтому Андрей устроился уборщиком на КПВВ и держит хозяйство - 60 кур и три свиньи.

  • Местный житель на фоне разрушенного дома

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    В Пищевике - ни одного неповрежденного здания

    Во время активных боев в Пищевике были разрушены или повреждены почти все дома. В уцелевших вместо стекол в окнах - пленка с символикой международных организаций. В этот дом в 2016 году попала мина, рассказал нам Андрей. Хозяев во время обстрела не было дома. Сейчас они переехали в Мариуполь.

  • Укрытие на КПП Гнутово

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Укрытия на КПВВ держат наготове

    Последний раз КПВВ "Гнутово" обстреляли в мае 2018 года, рассказывают пограничники. Тогда по пункту пропуска выпустили две противотанковые ракеты. К счастью, люди не пострадали - были повреждены только два гражданских автомобиля. И хотя по пункту пропуска сейчас не стреляют, гарантировать, что тишина будет держаться и дальше, не может никто. Поэтому укрытия на КПВВ держат наготове.

  • Дорожный указатель

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Минные поля Донбасса

    Опасностей вблизи КПВВ хватает и без обстрелов. Поля вокруг и огороды местных жителей усеяны минами и ВПВ - "взрывоопасными пережитками войны", как специалисты называют неразорвавшиеся снаряды и гранаты. По данным международной организации HALO Trust, которая занимается разминированием, с начала войны в Донбассе на минах и ВПВ подорвались минимум 922 гражданских. 286 из них погибли.

  • Проверка на КПП

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Проверки, как на границе

    Проверки на КПВВ столь же суровы, как на настоящей границе. Пограничники со специально обученными собаками ищут оружие, взрывчатку и наркотики. Говорят, что "серьезная" контрабанда встречается редко. Несколько раз в месяц находят марихуану, которую люди перевозят для собственных нужд.

  • Человек на КПП

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Война войной, а музыка играет

    64-летнего мариупольца Валерия проверки не пугают - в багажнике своего старого Volvo он везет только гармонь. Едет к родственникам в Новоазовск, оказавшийся под контролем самопровозглашенной "ДНР" - хочет сыграть для них во время застолья. Валерий очень ценит такие встречи - поездку "на ту сторону" он может позволить себе лишь раз в полгода.

  • Украинские бойцы

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Фронт совсем рядом с КПВВ

    До передовой от КПВВ "Гнутово" - менее двух километров. Именно этот отрезок фронта может стать четвертым участком, на котором состоится разведение сил украинской армии и боевиков "ДНР". Многие военные считают разведение ошибочным шагом. Говорят, что позиции, на которые их могут отвести, хуже нынешних.

  • Солдаты украинской армии

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Петр и Иван

    Солдату Петру (слева) - 25 лет. На фронте он уже три года. Его командиру, лейтенанту Ивану (справа) - только 21, на войне он - три месяца. "Можно отвести только к нашей границе, - говорит Петр. - А отходить дальше на своей земле - это вообще нецелесообразно".

  • Кошки на территории солдатского лагеря

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Пушистый спецназ

    Пока нет обстрелов, вместе с военными под теплым приазовским солнцем греются кошки, которых можно встретить в каждом окопе. На этой позиции их рекордное количество - 25. Для военных такие соседи крайне важны, ведь они держат линию обороны против многочисленных мышей и крыс. К тому же, говорят солдаты, животные способны предчувствовать обстрелы.

    Автор: Николай Бердник


  • КПВВ Гнутово

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Самый маленький и самый южный пункт пропуска

    КПВВ "Гнутово" неподалеку от Мариуполя - самый маленький из пяти пунктов въезда-выезда в Донбассе. Ежедневно линию фронта здесь пересекают около 3500 гражданских. Это вдвое меньше, чем на других КПВВ. От этого шлагбаума - всего три километра до пункта пропуска "Октябрь" на стороне боевиков "ДНР".

  • Шлагбаум в Пищевике

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Путь через линию фронта лежит через Пищевик

    Особенность КПВВ "Гнутово" в том, что он находится непосредственно в населенном пункте - в поселке Пищевик. Местные жители, которых здесь осталось меньше 20, живут фактически на территории пункта пропуска. Родственники могут попасть к ним только после проверки. А с 5 вечера до 8 утра, когда КПВВ закрыт на ночь, для местных действует комендантский час - свободно передвигаться по селу нельзя.

  • Местный житель

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Люди привыкли к жизни на КПВВ

    52-летний Андрей - самый молодой житель Пищевика. Он говорит, что благодаря пункту пропуска в селе относительно спокойно - только по ночам слышны пулеметные очереди. "Когда наши хлопцы зашли, установился порядок", - рассказывает мужчина. С пограничниками у местных - добрососедские отношения. "И хлебушка дадут, и водички помогут принести, - рассказывает соседка Андрея Антонина. - Хорошие ребята".

  • Сельская жизнь

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Почти обычная сельская жизнь

    Большинство жителей Пищевика - пенсионеры. Некоторым помогают родные. Андрей остался один - жена умерла, а пенсии он не получает. Говорит, необходимые документы остались в Луганской области, на территории "ЛНР", где он до войны работал шахтером. Получить документы мужчина не может. Поэтому Андрей устроился уборщиком на КПВВ и держит хозяйство - 60 кур и три свиньи.

  • Местный житель на фоне разрушенного дома

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    В Пищевике - ни одного неповрежденного здания

    Во время активных боев в Пищевике были разрушены или повреждены почти все дома. В уцелевших вместо стекол в окнах - пленка с символикой международных организаций. В этот дом в 2016 году попала мина, рассказал нам Андрей. Хозяев во время обстрела не было дома. Сейчас они переехали в Мариуполь.

  • Укрытие на КПП Гнутово

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Укрытия на КПВВ держат наготове

    Последний раз КПВВ "Гнутово" обстреляли в мае 2018 года, рассказывают пограничники. Тогда по пункту пропуска выпустили две противотанковые ракеты. К счастью, люди не пострадали - были повреждены только два гражданских автомобиля. И хотя по пункту пропуска сейчас не стреляют, гарантировать, что тишина будет держаться и дальше, не может никто. Поэтому укрытия на КПВВ держат наготове.

  • Дорожный указатель

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Минные поля Донбасса

    Опасностей вблизи КПВВ хватает и без обстрелов. Поля вокруг и огороды местных жителей усеяны минами и ВПВ - "взрывоопасными пережитками войны", как специалисты называют неразорвавшиеся снаряды и гранаты. По данным международной организации HALO Trust, которая занимается разминированием, с начала войны в Донбассе на минах и ВПВ подорвались минимум 922 гражданских. 286 из них погибли.

  • Проверка на КПП

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Проверки, как на границе

    Проверки на КПВВ столь же суровы, как на настоящей границе. Пограничники со специально обученными собаками ищут оружие, взрывчатку и наркотики. Говорят, что "серьезная" контрабанда встречается редко. Несколько раз в месяц находят марихуану, которую люди перевозят для собственных нужд.

  • Человек на КПП

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Война войной, а музыка играет

    64-летнего мариупольца Валерия проверки не пугают - в багажнике своего старого Volvo он везет только гармонь. Едет к родственникам в Новоазовск, оказавшийся под контролем самопровозглашенной "ДНР" - хочет сыграть для них во время застолья. Валерий очень ценит такие встречи - поездку "на ту сторону" он может позволить себе лишь раз в полгода.

  • Украинские бойцы

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Фронт совсем рядом с КПВВ

    До передовой от КПВВ "Гнутово" - менее двух километров. Именно этот отрезок фронта может стать четвертым участком, на котором состоится разведение сил украинской армии и боевиков "ДНР". Многие военные считают разведение ошибочным шагом. Говорят, что позиции, на которые их могут отвести, хуже нынешних.

  • Солдаты украинской армии

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Петр и Иван

    Солдату Петру (слева) - 25 лет. На фронте он уже три года. Его командиру, лейтенанту Ивану (справа) - только 21, на войне он - три месяца. "Можно отвести только к нашей границе, - говорит Петр. - А отходить дальше на своей земле - это вообще нецелесообразно".

  • Кошки на территории солдатского лагеря

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Пушистый спецназ

    Пока нет обстрелов, вместе с военными под теплым приазовским солнцем греются кошки, которых можно встретить в каждом окопе. На этой позиции их рекордное количество - 25. Для военных такие соседи крайне важны, ведь они держат линию обороны против многочисленных мышей и крыс. К тому же, говорят солдаты, животные способны предчувствовать обстрелы.

    Автор: Николай Бердник


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    Историческая шахта

    Шахта "Золотое" - одна из двух, действующих на территории города. Ей свыше 100 лет. Как и большинство государственных шахт, это дотационное предприятие. Сейчас "Золотое" находится практически на линии боевых действий. Кроме этого, работу осложняет подтопление тех шахт, которые расположены на территории "ЛНР". Такое подтопление представляет огромную экологическую опасность для всего региона.

  • Шахтеры из города Золотое

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    Прифронтовые шахтеры

    Антон (слева) и Андрей (справа) всю жизнь работают на шахте. Обоим живется сложно - им месяцами не платят зарплату. Андрею, правда, чуть полегче - он уже получает пенсию и не так зависит от зарплаты. Говорит, что будущего не видит ни в работе на шахте, ни в жизни в Золотом. Впрочем, оставлять родной город не хочет. Черные круги вокруг глаз у Антона - от угольной пыли.

  • Золотой памятник шахтеру в Золотом

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    Воспоминание о "золотой эпохе" Золотого

    О минувших "золотых" временах напоминает позолоченная скульптура шахтера в местном парке. Принадлежность к шахтерской профессии до сих пор имеет большое значение для самоидентификации в Донбассе. Ведь при Советском Союзе горняки обладали высоким социальным статусом. Шахтеры и сегодня гордятся своей профессией, которая, впрочем, давно утратила былой престиж.

  • Божьи коровки из шахтерских шлемов на детской площадке

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    Шахтер-арт

    Атрибуты шахтерской профессии можно увидеть в Золотом даже на детской площадке. Эти божьи коровки, например, сделаны из шахтерских шлемов.

  • Улица в Золотом

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    Умирающий город

    Проблемы в Золотом начались еще до войны - с упадком угольной промышленности. В конце 1960-х годов город насчитывал почти 28000 жителей. Сегодня - вдвое меньше. Во время активной фазы боевых действий в Донбассе, длящейся с 2014 года, город постоянно был под обстрелами. За пять лет здесь погибли 16 мирных жителей. Часть Золотого - поселок Золотое-5 - сейчас находится под контролем "ЛНР".

  • Мешканці селища Золоте-4

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    В ожидании разведения войск

    В прифронтовых районах города до сих пор небезопасно. Живущие в поселке Золотое-4 супруги-пенсионеры Александр и Татьяна надеются, что после разведения войск будут меньше стрелять. Местная волонтерка Марина Данилкина настроена более скептически. Она опасается, что после отхода украинских войск боевики самопровозглашенной "ЛНР" будут мстить жителям Золотого с проукраинскими взглядами.

  • Украинские военные перед блиндажом

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    Военные на позициях возле Золотого

    Большинство украинских военных в Золотом тоже не в восторге от предстоящего разведения сил. Бойцы не доверяют противнику - они опасаются, что сепаратисты не отойдут, а займут позиции, оставленные украинской армией.

  • Баян на балконе оставленного дома на окраине Золотого

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    Воспоминания о мирной жизни

    Жители, вынужденные оставить квартиры на окраине города из-за постоянных обстрелов, забрали не все свои вещи. Иногда здесь можно наткнуться на совершенно неожиданные находки - как этот баян на балконе. Музыки в городе сейчас не услышать - звучат разве что выстрелы.

  • КПП Золотое

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    Полуоткрытый КПП

    Единственное, что было построено, а не разрушено в городе за последние годы, - это КПП "Золотое". Впрочем, свои функции он не выполняет - пересечь линию разграничения здесь нельзя: сепаратисты не открывают пункт пропуска со своей стороны. Открытие КПП "Золотое" позволило бы разгрузить единственный в настоящее время на Луганщине КПП в Станице Луганской и существенно улучшить гуманитарную ситуацию.

  • Военные проверяют автомобиль на КПП Золотое

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    КПП работает как обыкновенный блок-пост

    Сейчас КПП "Золотое" работает как обыкновенный блок-пост: здесь контролируют тех, кто выезжает из прифронтовых поселков, подконтрольных Киеву. При этом в "Золотом", как и на других КПП на линии соприкосновения, работают пограничники и представители фискальной службы, проверяющие немногочисленные автомобили и пешеходов. Есть здесь и вся необходимая инфраструктура - например, укрытие от обстрелов.

  • Контроль на блок-посту

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    Неудобства для местных жителей

    Проверки здесь тщательнее, чем на простых блок-постах. К тому же "Золотое", как и другие КПП, не работает по ночам. Это создает дополнительные неудобства для местных жителей, особенно, для шахтеров: шахты работают круглосуточно. КПП можно объехать по грунтовым дорогам, но лишь в хорошую погоду. В дождь, когда дороги размывает, КПП - единственная возможность выехать куда-то и снова вернуться домой.

  • Шлагбаум на дороге

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    Дорога на "ту сторону"

    Дорога, ведущая от КПП к находящемуся под контролем сепаратистов Первомайску, сейчас перекрыта. До начала военных действий многие жители Золотого работали в Первомайске. Раньше доехать туда можно было меньше, чем за час. Сейчас попасть в Первомайск из Золотого возможно только через другие КПП - например, в Станице Луганской. Дорога займет целый день.

    Автор: Николай Бердник


Контекст

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Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

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Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

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