 Процесс над бывшим эсэсовцем продолжился в Гамбурге | Новости из Германии о Германии | DW | 14.04.2020

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Германия

Процесс над бывшим эсэсовцем продолжился в Гамбурге

Суд над 93-летним экс-охранником концлагеря продолжился в условиях экстренных мер безопасности в связи с пандемией коронавируса. Даже в нынешней ситуации процесс не должен быть слишком затянут, считают судьи.

Бывшего охранника концлагеря Штутгоф привозят на заседания суда в инвалидной коляске

Бывшего охранника концлагеря Штутгоф привозят на заседания суда в инвалидной коляске

Судебный процесс против бывшего охранника концлагеря Штутгоф Бруно Д. (Bruno D.) был продолжен во вторник, 14 апреля, несмотря на пандемию коронавируса SARS-CoV-2. В связи с ограниченной дееспособностью подсудимого даже в нынешней ситуации не следует затягивать судебное разбирательство больше, чем это безусловно необходимо, говорится в сообщении суда в Гамбурге.

Ради безопасности обвиняемого и других участников процесса в ходе заседания, продлившегося около часа, были приняты чрезвычайные меры безопасности против COVID-19. Следующее заседание назначено на 23 апреля.

Судебное разбирательство по делу 93-летнего бывшего члена СС продолжается в Гамбурге с октября прошлого года. Подсудимого привозят на заседания суда в инвалидной коляске. В Штутгоф он попал летом 1944 года в 17-летнем возрасте, поэтому его делом занимается судебная коллегия по уголовным делам несовершеннолетних. Бруно Д. обвиняется в соучастии в убийстве 5230 человек в 1944-1945 годах.

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    Мальчик из Риги

    Размноженного зеркалом мальчика зовут Сима, он же Салман Левинсон. Сима жил с матерью Фридой и отцом Селигом в Риге. Его тетя эмигрировала в Эрец-Исраэль в 1936 году, когда Палестина находилась под британским мандатом. Он пишет письма ей регулярно. Фотография сделана в 1937 году.

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    Последние послания жертв Холокоста

    Прерванная переписка

    Вскоре после своего девятого дня рождения Салман поблагодарил тетушку Агнес за полученный от нее подарок. На рисунке, который он послал ей в знак благодарности, надпись на иврите - "Дом". Вскоре после этого германский вермахт оккупировал Ригу. Агнес больше не получала писем от своего племянника. Только после войны она узнала: Сима и его родители были депортированы в гетто Риги и убиты.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Лицом к лицу с жертвами Холокоста

    Израильский мемориальный центр истории Холокоста Яд-Вашем публикует последние письма жертв Холокоста в серии своих онлайн-выставок. В сетевой экспозиции "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942" помимо писем опубликованы также фотографии их отправителей и членов их семей. На фото: дети семьи Келлер-Мозес из Ахена в 1920-е годы. Крайний справа - Зигфрид Келлер.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    "J" как смертный приговор

    В паспорте Зигфрида Келлера в 1938 году нацисты поставили штамп с "J", который означал, что его владелец - еврей, и был для многих смертным приговором. Зигфрид выжил единственным из всей семьи. В 2013 году он передал письмо своей матери Берты в Яд Вашем. Из концлагеря Терезиенштадт она написала в 1942 году: "Живите, мои дорогие дети, хорошо и молитесь за нас, да обережет нас господь, и вас тоже".

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Десять из тысяч

    Из тысяч писем, хранящихся в архиве, для онлайн-выставки были выбраны десять. Авторы посланий в большинстве случаев не знали, что письмо будет их последним перед смертью. Особенно немецкие евреи, которые, как Зигфрид Боденхаймер (на фото в военной форме), проливали кровь за Германию на фронтах Первой мировой войны, не могли представить себе, что нацисты будут их убивать.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    На полпути к газовым камерам

    Многие из авторов писем пытались скрыть страшную правду и о своем положении. Анне Майнингер написала своим детям: "Мы в лагере со среды, и со мной все в полном порядке. Не беспокойтесь […] Вот только бы могли получать весточки друг от друга [...] Целую нежно. Твоя Ваша любящая мама".

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    На "Исходе" в Палестину

    Из Варшавского гетто Перла Тительман написала своему мужу Иосифу и дочери Рахель: "Из всех сил стараюсь выжить ради вас… ". Она не выжила. Иосиф и Рахель (фото) эмигрировали в Эрец-Исраэль в 1947 году на корабле "Исход", переправлявшем еврейских беженцев в Палестину.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Поезд в Освенцим

    На картине "Transport № 2" израильский художник Пол Кор изобразил тот самый товарный состав, который привез его отца в концлагерь Освенцим, откуда тот уже никогда не вернулся. Мемориальный комплекс Яд Вашем, показывая индвидуальные судьбы жертв Холокоста на выставке "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942", чтит память шести миллионов убитых нацистами евреев Европы.

    Автор: Сара Юдит Хофман, Элла Володина


Смотреть видео 03:37

"Бухгалтеру Освенцима" вынесен обвинительный приговор

 

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