Процесс над бывшим эсэсовцем продолжился в Гамбурге

Судебный процесс против бывшего охранника концлагеря Штутгоф Бруно Д. (Bruno D.) был продолжен во вторник, 14 апреля, несмотря на пандемию коронавируса SARS-CoV-2. В связи с ограниченной дееспособностью подсудимого даже в нынешней ситуации не следует затягивать судебное разбирательство больше, чем это безусловно необходимо, говорится в сообщении суда в Гамбурге.

Ради безопасности обвиняемого и других участников процесса в ходе заседания, продлившегося около часа, были приняты чрезвычайные меры безопасности против COVID-19. Следующее заседание назначено на 23 апреля.

Судебное разбирательство по делу 93-летнего бывшего члена СС продолжается в Гамбурге с октября прошлого года. Подсудимого привозят на заседания суда в инвалидной коляске. В Штутгоф он попал летом 1944 года в 17-летнем возрасте, поэтому его делом занимается судебная коллегия по уголовным делам несовершеннолетних. Бруно Д. обвиняется в соучастии в убийстве 5230 человек в 1944-1945 годах.

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