Профобучение в Германии: что можно подмастерьям?

Токарь, механик, сантехник, пекарь, парикмахер, массажист, ассистент в адвокатской конторе, работник банка, зубной техник, - без малого 330 профессий в Германии можно освоить в рамках производственного обучения. Проходит оно по дуальной системе, предусматривающей тесную связь теории с практикой. Эта немецкая модель подготовки профессиональных кадров сегодня популярна и в других странах Европы, с недавних пор ее осваивают и в России. О том, как в Германии урегулированы отношения между фирмой и подмастерьем и на что может претендовать ученик, DW рассказала Моника Муйлькенс (Monika Muylkens), руководитель отдела профессиональной ориентации кельнского Агентства по труду.

Зарплата, стипендия, побочный заработок

Учащиеся профтехучилищ во время обучения получают зарплату. По некоторым профессиям размер оплаты зависит от условий тарифного соглашения, в других случаях работодатель определяет ее сам. Сейчас зарплата подмастерьев составляет от 400 до 800 евро в месяц. Хотя есть профессии, при освоении которых ученик может получать до 1,5 тысячи евро в месяц. Особенно высокий заработок - у того, кто, например, обучается пивоварению. Также хорошо зарабатывают будущие специалисты по мехатронике, которых сегодня на немецком рынке труда остро недостает. А в числе тех, у кого самая низкая зарплата, - ученики в салонах красоты. С 2020 года для сфер, где нет тарифных соглашений планируется поднять минимальный заработок до 515 евро в первый год обучения, а с 2023 года - до 620 евро. Немецкое правительство уже разработало законопроект.

Если ученику производственного обучения не хватает на жизнь его оклада, он может подать заявление на получение государственной стипендии-ссуды BaföG. Это доплата к прожиточному минимуму. Она предоставляется студентам вузов и учащимся профтехучилищ, у которых маленький доход и родители недостаточно зарабатывают. Соответственно, размер BaföG зависит от зарплаты родителей и доходов самого ученика. Предельная сумма такой стипендии - 735 евро в месяц. Однако часть этих денег после окончания учебы и устройства на работу нужно вернуть - на то это и ссуда.

Альтернативой BaföG в Германии может стать стипендия BAB (Berufsausbildungsbeihilfe), которую Федеральное агентство по труду предоставляет безвозмездно. Она предусмотрена специально для тех, кто обучается по дуальной системе и проживает вне родительского дома. Это доплата к зарплате подмастерья. Ее размер также зависит от доходов родителей и самого ученика.

Относительно того, можно ли учащимся подрабатывать, специальных предписаний нет. В принципе, работодателя не касается то, чем занимается ученик в свое свободное время. Но в соответствии с немецким законом, гражданам в возрасте от 15 до 18 лет разрешается работать не более 40 часов в неделю, а их рабочий день должен составлять не более 8 часов. Так что времени на подработку все равно почти не остается.

Сколько часов работать и сколько - учиться?

Предприятие заключает с учащимся договор и сообщает об этом профтехучилищу, занятия в котором ученик должен посещать, как правило, дважды в неделю. Впрочем, профобразование можно получать и только на предприятии. В любом случае, подписав договор на обучение той или иной специальности, ученик берет на себя ряд обязанностей. Но у него также немало прав, которые закреплены в немецком законе о защите молодежи.

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Во время производственного обучения на ученика распространяются нормы немецкого трудового законодательства. В соответствии с ними, на учебу предусмотрено примерно 40 часов в неделю. Как правило, два дня учащийся проводит на занятиях в школе, а три дня трудится на производстве. Подросткам в возрасте до 18 лет работать более 40 часов в неделю запрещено. Тем, кто старше 18, разрешается трудиться максимум 48 часов в неделю.

Существует и специальная форма производственного обучения, когда учащимся предоставляется возможность учиться и работать 25 часов в неделю. Воспользоваться ею (с разрешения работодателя и торгово-промышленной палаты), могут, к примеру, молодые люди с инвалидностью либо те, кому необходимо ухаживать за маленьким ребенком или родственником.

Расторжение ученического договора

В начале производственного обучения для обеих сторон - и для учащегося, и для работодателя - устанавливается испытательный срок продолжительностью от одного до трех месяцев. За этот период ученик должен решить, правильно ли он выбрал профессию. Скажем, молодой человек пошел учиться на пекаря, но потом понял, что каждый день рано ложиться и рано вставать - не для него. Разорвать отношения с работодателем он может без предварительного уведомления и указания причин в письменном виде.

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А вот если расторгнуть контракт захочет компания, сделать это ей будет не так-то просто: тут закон на стороне учащихся. До того как работодатель попытается уволить ученика, он должен по меньшей мере дважды сделать ему выговор. Но даже после этого трудовые отношения с учеником разрываются лишь в том случае, если работодатель докажет, что вынужден его уволить из-за какого-то серьезного нарушения - например, из-за того, что тот преднамеренно что-либо на работе сломал, без разрешения ушел в отпуск или несколько раз подряд по неуважительной причине опоздал.

Шансы на трудоустройство по окончании учебы

Обычно учеников набирают те компании, которые нуждаются в профессиональных кадрах. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы люди, получающие в их стенах образование, после учебы там же и остались. Но бывает и такое, что выпускников переманивают другие работодатели.

В любом случае, шансы трудоустроиться у ребят с профобразованием в Германии очень высокие. Безработных среди них практически нет, подчеркивает Моника Муйлькенс из кельнского Агентства по труду.

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