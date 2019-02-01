Протокол о вступлении Скопье в НАТО будет подписан 6 февраля

Протокол о принятии будущей Республики Северная Македония (РСМ) в состав НАТО будет подписан 6 февраля, сообщила пресс-служба Североатлантического альянса в субботу, 2 февраля. Церемония, в которой будут участвовать представители 29 стран-участниц организации и македонский министр иностранных дел Никола Димитров, состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В июне 2018 года премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев подписали Преспанское соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. 11 января 2019 года соглашение одобрил парламент в Скопье, а спустя две недели - депутаты в Афинах.

Голосованию в Греции предшествовали многотысячные протесты. Их участники считают, что название "Македония" должно применяться только к одноименному региону в северной части Греции. Между тем ранее в Македонии прошел референдум по вопросу "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО, соглашаясь с договором между Македонией и Грецией?", в нем участвовали лишь 37 процентов из 1,8 млн избирателей. Тем не менее, 91 процент проголосовавших поддержали соглашение.

Соглашение открыло Скопье путь в ЕС и НАТО

Спор о названии государства Македония возник в 1991 году после провозглашения независимости этой бывшей югославской республики. Причина - в наличии в составе Греции области Македония. Афины опасаются, что в случае закрепления названия "Македония" за соседней страной Скопье может предъявить территориальные претензии на греческую область. Из-за этого официальным названием Македонии в ООН с 1993 года было словосочетание "Бывшая югославская республика Македония", а Афины блокировали вступление Скопье в Евросоюз и НАТО.

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