Против насилия: #ЯБоюсьМужчин и другие женские хештеги

В июле 2019 года активистка Алена Попова и блогер Александра Митрошина запустили в Instagram акцию за принятие закона о предотвращении домашнего насилия. Идею поддержали другие женщины-авторы популярных блогов, и участницы сфотографировались в гриме, имитирующем следы побоев. На теле каждой была надпись "Я не хотела умирать". Впоследствии эту фразу использовали в качестве хештега для кампании в Instagram.

В октябре в Госдуме прошли слушания законопроекта в защиту жертв домашнего насилия, хотя это уже не первая попытка привлечь депутатов к решению проблемы. Предложение активистов рассматривали в нижней палате парламента еще в 2016 году, но тогда документ не прошел даже первого чтения. Авторы рассчитывают, что сейчас проект примут, "вопрос только в том, в какой редакции".

В середине октября в Рунете возник еще один крупный флешмоб - #ЯБоюсьМужчин. Подписчицы делятся историями о домогательствах и домашнем насилии. Хештег стал трендом российского сегмена Twitter. Как ответ на него в соцсети развернулась не менее масштабная кампания представителей сильного пола #ЯБоюсьЖенщин.

#aufschrei - дебаты о сексизме в Германии

В 2013 году немецкая общественность горячо обсуждала проблему сексизма. Спусковым крючком послужила статья в журнале Stern с рассказом журналистки Лауры Химмельрайх (Laura Himmelreich) о ее встрече с представителем Свободной демократической партии Германии Райнером Брюдерле (Rainer Brüderle): "Взгляд Брюдерле скользил по моей груди". Потом он сказал: "Вам был бы впору дирндль". Поясним: для этого традиционного женского костюма немецкоговорящих альпийских регионов характерны корсаж или облегающий лиф.

В тот же день немецкая феминистка Анна Вицорек (Anne Wizorek) инициировала хештег #aufschrei ("выкрик"), под которым десятки тысяч женщин заявили, что имели дело с бытовым сексизмом. Из соцсетей тема перешла в популярные СМИ и политическую сферу. Такого эффекта в Германии на тот момент не производил ни один хештег.

#MeToo: от киноиндустрии к политике

Пожалуй, самой резонансной кампанией по борьбе за права женщин в сети стал флешмоб под девизом #Me Too ("Я тоже"). История началась в октябре 2017 года, когда американское издание New York Times опубликовало материал об обвинениях кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

Спустя 10 дней актриса Алисса Милано (Alyssa Milano) поделилась в Twitter идеей подруги о том, чтобы женщины, пережившие подобное, указывали в статусе фразу Me Too - "Я тоже" (впервые ее использовала в 2006 году общественник Тарана Бёрк в MySpace). За Милано последовали тысячи женщин. Спустя несколько месяцев дебаты вокруг киноиндустрии с хештегом #MeToo переросли в широкую дискуссию о сексизме, злоупотреблении властью и проблеме гендерного неравенства во всей сфере культуры.

Хештеги используют для борьбы за права женщин и в других странах.

#MyStealthyFreedom против принуждения к хиджабу в Иране

В мае 2014 года ирано-американская журналистка Маси Алинеджад (Masih Alinejad) выложила в Facebook фотографии из Лондона, на которых она была без платка на голове. Несколько человек написали автору, что не нужно раздражать женщин, живущих в Иране без этой свободы. Алинеджад ответила: "Если вы женщина и не считаете необходимым принудительное вуалирование, вы будете тайно создавать себе свободу, неважно, где вы находитесь, чтобы принуждение не уничтожило вас". К этому посту журналистка добавила фотографию, на которой она без платка едет за рулем автомобиля в Иране в 2009 году.

Из-за огромного резонанса Маси Алинеджад решила публиковать больше снимков своей "тайной свободы" в период проживания в Иране. Так возникла кампания #MyStealthyFreedom ("Моя тайная свобода"), к которой присоединилось больше миллиона подписчиц. Алинеджад до сих пор публикует под этим хештегом фотографии и видео жительниц Ирана, которые пытаются противостоять на родине строгим требованиям к одежде и присылают ей свои снимки без платка.

#AintNoCinderella в знак женского негодования в Индии

В августе 2017 года молодая индийская женщина написала в Facebook о том, как ночью по пути домой ее преследовали двое мужчин, и она испугалась похищения. Когда случай получил огласку, к обсуждению подключился представитель правоконсервативной общенациональной партии БДП ("Бхаратия джаната парти"), поставив под вопрос поведение женщины. В частности, политик обратил внимание, что она находилась на улице после полуночи.

Этот комментарий вызвал возмущение женщин по всей стране. Под хештегом #AintNoCinderella ("Я не золушка") жительницы страны начали выкладывать в Twitter фото, сделанные во время отдыха в ночное время. Таким способом женщины выражали протест против патриархальных структур в Индии.

#NiUnaMenos & #NiUnaMas против фемицида в Аргентине

В июне 2015-го тысячи жительниц Аргентины вышли на улицы страны под девизом #NiUnaMenos ("Ни одной [женщиной] меньше"), чтобы выразить протест против фемицида - преднамеренных убийств представительниц слабого пола на почве ненависти. Как правило, преступления совершают партнеры, бывшие любовники или близкие родственники.

Сегодня #NiUnaMenos - широкое движение, которое распространилось на другие латиноамериканские государства (Чили, Перу, Уругвай) и регулярно выводит на улицы тысячи протестующих. В сети женский гнев находит выражение в хештегах #NiUnaMenos и #NiUnaMas ("Больше ни одной"), что не в последнюю очередь способствует распространению протестной волны.

