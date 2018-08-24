 Против главы МВД Италии Сальвини инициировано расследование из-за беженцев | Новости из Германии о Европе | DW | 25.08.2018

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Европа

Против главы МВД Италии Сальвини инициировано расследование из-за беженцев

Маттео Сальвини подозревают в незаконном лишении свободы беженцев и злоупотреблении властью. Поводом стала ситуация с мигрантами, заблокированными на борту корабля итальянской береговой охраны.

Беженцы на борту корабля Diciotti

Против главы МВД Италии Маттео Сальвини инициировано расследование из-за беженцев, которых больше недели отказывались пускать в страну. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на итальянские СМИ в субботу, 25 августа. Сальвини подозревают в противозаконном лишении свободы и злоупотреблении властью.

Контекст

В ходе визита в Испанию канцлер Германии четко обозначила свою следующую задачу: ЕС должен полностью пересмотреть свою политику по беженцам. Российские темы - также в списке приоритетов. (15.08.2018)

Глава МВД Италии ждет от ЕС конкретной помощи, иначе он вышлет назад 180 беженцев из Ливии. В Риме также возмущены поведением Мальты, не ставшей принимать корабль с мигрантами. (20.08.2018)

Поводом для расследования стала ситуация на корабле итальянской береговой охраны Diciotti, на котором остаются свыше ста беженцев, спасенных 15 августа в Средиземном море. После отказа Мальты принять его, судно направилось к берегам Италии, однако Маттео Сальвини заблокировал высадку беженцев.

Италия возмущена действиями Мальты

Несколько десятков мигрантов все-таки смогли сойти на итальянский берег из-за ухудшения здоровья, кроме того местные власти приняли 27 несовершеннолетних беженцев, которые находились на корабле без сопровождения. Оставшиеся на судне объявили голодовку. В субботу вечером было принято решение пустить всех беженцев, о большинстве из них позаботится католическая церковь Италии.

Ранее Сальвини заявил, что ждет от Евросоюза конкретной помощи и  пригрозил выслать беженцев в Ливию. В Риме также выразили возмущение поведением Мальты, поскольку мигранты были спасены в том участке моря, за который несет ответственность эта страна.

Подобные споры происходили между Италией и Мальтой неоднократно. Так, в июле Сальвини также заблокировал высадку беженцев, ситуация разрешилась только после звонка президента Италии премьеру Джузеппе Конти, который распорядился пустить мигрантов.

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