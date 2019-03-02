Протесты по пятницам: школьники обеспокоены изменением климата

15 марта школьники из 100 стран мира выйдут на всеобщую акцию в защиту климата. В этот день запланировано 1300 демонстраций, в Германии они пройдут в 150 городах. Эта акция станет кульминацией протестов против изменения климата, которые проводятся каждую пятницу движением Fridays for Future ("Пятницы ради будущего"). Их цель - призвать правительства разных стран активнее бороться с изменением климата.

Молодое поколение хочет влиять на политику

"В Германии подготовка к этой акции в самом разгаре", - говорит один из организаторов протестов в федеральной земле Бранденбург Винсент Бартолэйн (Vincent Bartolain). По его словам, все участники протеста разделились по группам, каждая их которых планирует действовать в определенном месте. Но весь информационный материал они получат из центрального организационного комитета, который отвечает за акции по всей стране.

Акция движения Fridays for Future в Барселоне, 22 февраля

"Это флайеры, стикеры и плакаты, изготовленные на бумаге из вторсырья, в типографиях, которые соблюдают экологические стандарты. На плакатах надписи такого содержания: "Планеты "Б" не существует", "Прогулы в школе можно пережить, изменения климата - нет", "Марш сейчас или потоп потом", "Хоп, хоп, хоп - стоп добыче угля!", - рассказывает DW Бартолэйн.

По его словам, чтобы покрыть расходы на печатную продукцию, технику и логистику, организаторы акции объявили сбор средств. Но в большинстве случаев речь шла о частном финансировании. Если Бартолэйна спрашивают о том, что заставило школьников и студентов участвовать в Fridays for Future, он удивленно отвечает: "Мы хотим влиять на политику, чтобы не звучали лишь пустые обещания, а сроки их выполнения все время не сдвигались".

Как школьники ищут поддержки

Винсент Бартолэйн, 18-летний юноша, являющийся членом партии "Союз-90/"зеленые", будет выставлять свою кандидатуру на выборах в ландтаг Бранденбурга, которые пройдут 1 сентября. Он представляет новое поколение немцев, которые больше внимания уделяют политике, чем их предшественники.

Одним из ярких представителей нового поколения активистов экологического движения является шведская школьница Грета Тунберг, которая борется против изменения климата. 16-летняя девушка на протяжении нескольких месяцев каждую пятницу вместо уроков в школе выходит на пикет по защите климата. В 2018 году девушку с синдромом Аспергера внесли в список 25 самых влиятельных подростков.

Грета Тунберг в Гамбурге, 1 марта

К акциям Греты Тунберг присоединились тысячи школьников по всему миру. Вместо того, чтобы по пятницам посещать занятия в школах, они проводят демонстрации под девизом Fridays for Future. То, что начиналось с единичного пикета, переросло в целое протестное движение по всему миру.

Только в Германии существует 155 таких групп. О своих акциях участники экологического движения рассказывают в соцсетях Facebook, Instagram,Twitter и на различных платформах в интернете, в том числе Reddit и Flickr. На Youtube у движения есть свой канал. На Spotify - подкаст. Все новости по теме защиты климата или организационные вопросы тут же обсуждаются и решаются благодаря новым возможностям онлайн-коммуникации. Инициатива, которая появилась на пустом месте, получает все большую поддержку. "Со временем нас стали поддерживать различные организации и сообщества", - делится Винсент Бартолэйн.

Протесты школьников - тема для политических дебатов

12 000 ученых из Германии, Австрии и Швейцарии подписали петицию в поддержку этого экологического движения. В ней говорится, что в трех этих странах проводится недостаточно мероприятий в защиту климата, поэтому выступления школьников вполне обоснованы. Чтобы сохранить планету, нужно действовать сейчас. Один из подписавших петицию - Фолькер Кашинг (Volker Quasching) из берлинской Высшей школы техники и экономики. Он отмечает, что многие политики уже призвали учеников вернуться за парты, а не протестовать.

"Поэтому мы сейчас здесь, - подчеркнул Кашинг на пресс-конференции в Берлине. - Мы профессионалы. И мы говорим о том, что молодежь имеет право протестовать. Это смелый поступок - участвовать в протестах вместо того, чтобы идти в школу". Фолькер Кашинг, как и все остальные ученые, подписавшие петицию, призывает политиков выполнить требования школьников. Таким образом ученые отреагировали и на политические дебаты о том, должны ли школьники принимать участие в акциях протеста.

Министр образования ФРГ Анья Карличек (Anja Karliczek) выступила с критикой в адрес протестующих школьников. А правые популисты из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) назвали протесты "использованием детей в политических целях".

Между тем, помимо политических дебатов на эту тему, участники школьных акций протеста получают и полные ненависти и оскорблений послания в Сети. На сайте движения Fridays for Future говорится о том, что регулярно поступают угрозы и оскорбления как в адрес движения, так и тех лиц, которые его представляют. Организаторы Fridays for Future не намерены терпеть оскорбления и будут обращаться в суд. "Мы не будем сдаваться. Каждый день мы создаем новые группы, которые организуют протесты против изменения климата. И мы хотим продолжать эту деятельность".

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