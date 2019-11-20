 Протесты из-за повышения цен на бензин: шаткая позиция властей в Иране | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 21.11.2019

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Мир

Протесты из-за повышения цен на бензин: шаткая позиция властей в Иране

Правительство Ирана повысило цены на бензин из-за экономического кризиса в стране. Это привело к массовым протестам населения. Карикатурист Сергей Елкин о "бензиновой бочке" Тегерана.

Роухани балансирует на бочке с бензином - карикатура Сергея Елкина

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    Иран намерен продолжать торговлю нефтью

    Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

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    Угрозы Тегерана на фоне санкций США

    Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

  • Протесты в Иране (фото из архива)
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    Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.

    Автор: Наталья Позднякова


Контекст

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Наступление на оппозицию. Волшебные ракеты Ирана. Рэп за здоровье Собянина – "Заповедник", выпуск 90  

Конфликт США с Ираном и почему Помпео не поехал в Москву. DW Новости  

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