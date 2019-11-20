Протесты из-за повышения цен на бензин: шаткая позиция властей в Иране

Санкции США против Ирана - хроника противостояния

Какие санкции вступили в силу

После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.