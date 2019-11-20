Протесты из-за повышения цен на бензин: шаткая позиция властей в Иране

Правительство Ирана повысило цены на бензин из-за экономического кризиса в стране. Это привело к массовым протестам населения. Карикатурист Сергей Елкин о "бензиновой бочке" Тегерана.
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