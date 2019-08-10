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Протесты в Румынии

Акции протеста против правительства в Румынии начались в январе 2017 года после обнародования правительственного декрета о декриминализации ряда коррупционных преступлений.

В июле 2018 года президент Румынии Клаус Йоханнис по решению Конституционного суда уволил главу Национального антикоррупционного управления Лауру Ковеши. Этот шаг связывают с расследованием случаев коррупции среди членов правящей Социал-демократической партии. В феврале 2019 года другим поводом для недовольства населения Румынии стало чрезвычайное постановление правительства о лишении генеральной прокуратуры страны части полномочий. Кроме того, документ подразумевал возможность правительства влиять на состав руководящих лиц в генеральной прокуратуре.

10.08.2019, People shine the lights of their mobile phones during an anti-government protest in Victoria Square, outside the government headquarters in Bucharest, Romania, Saturday, Aug. 10, 2019. Thousands joined a protest, demanding the resignation of the government, one year after a similar rally turned violent and left dozens of participants and members of the riot police injured.(AP Photo/Andreea Alexandru)

В столице Румынии прошли массовые протесты 10.08.2019

Десятки тысяч человек требовали отставки правительства в Бухаресте. Акция прошла в годовщину событий 10 августа 2018 года, когда сотни людей пострадали в столкновениях с полицией.
Prosecutor General Augustin Lazar during the annual report of the anti-corruption unit DNA, in Bucharest, Romania, February 28, 2018. Picture taken February 28, 2018. Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. ROMANIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ROMANIA.

Тысячи румын вышли на антиправительственную демонстрацию 24.02.2019

Протестующие требуют обеспечить независимость органов правосудия от государства
++++ ACHTUNG: Foto nicht mehr verwenden! Bitte von Robert Schwartz/BN/DWD T: 6864 +++++ DW-Korrespondent Cristian Stefanescu, der aus der rumänischen Hauptstadt Bukarest für den deutschen Auslandssender berichtet, ist bei einem Einsatz der rumänischen Polizei gegen Demonstranten am vergangenen Freitag, 10. August, von Polizisten angegriffen worden

В столице Румынии во время протестов пострадал корреспондент DW 14.08.2018

Представители жандармерии били Кристиана Стефанеску дубинками. Он освещал проходящие в Бухаресте массовые протесты против коррупции. Журналист подал жалобу на действия жандармерии.
10.08.2018 *** Protesters stand in front of police during a demonstration in Bucharest, Romania, August 10, 2018. Inquam Photos/Adriana Neagoe via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. ROMANIA OUT.

В Румынии расследуют действия жандармерии на акциях протеста 13.08.2018

Военная прокуратура изучит отчеты полицейских и видеозаписи журналистов и демонстрантов. Жандармерия применила силу к протестующим против коррупции 10 августа.
Eine große Delegation der EU-Komision und des EU-Parlaments besuchte Kiew, wo europäische Vertreter mit den ukrainischen Politikern Fragen der parlamentarischen Reformen erörtert haben. EU-Kommissarin für Justiz und Verbraucherschutz Vera Jurova.

Еврокомиссар по вопросам юстиции критикует судебную реформу в Румынии 13.08.2018

Законопроекты правительства Румынии подрывают доверие общественности к судебной системе, заявила Вера Юрова. Массовые протесты против коррупции продолжились в Бухаресте и других городах.
People shine the lights of their mobile phones during a protest outside the government headquarters, in Bucharest, Romania, Saturday, Aug. 11, 2018. Romanians gathered for a second day of protest Saturday, a day after an anti-government protest turned violent leaving 455 people, including three dozen riot police, needing medical treatment. (AP Photo/Vadim Ghirda) |

В Румынии продолжаются протесты против коррупции 11.08.2018

В демонстрации на площади Победы в Бухаресте участвуют свыше 15 тысяч человек. На акции протеста накануне жандармерия применила водометы и слезоточивый газ.
10.08.2018 Riot police stand in lines to prevent protesters from advancing outside the government headquarters, in Bucharest, Romania, Friday, Aug. 10, 2018. Romanians who live abroad are staging an anti-government protest calling on the left-wing government to resign and an early election. (AP Photo/Vadim Ghirda) |

В Румынии десятки тысяч человек вышли на улицы против коррупции 11.08.2018

В Бухаресте в демонстрации против политики премьер-министра участвовали несколько десятков тысяч человек. Президент страны осудил действия жандармерии, которая применила водометы и слезоточивый газ.
Protest gegen Korruption in Bukarest Fotograf: DW / Cristian Stefanescu Der Anti-Korruptions Marsch in Bukarest, Rumänien, endete vor dem Parlament. Fast 100.000 Menschen nahmen daran Teil. Samstag, 20.01.2018

В Румынии прошли массовые протесты против правительства 21.06.2018

В протестах против действий румынского правительства участвовали несколько тысяч человек. Демонстранты недовольны попытками властей осложнить работу антикоррупционного управления.
25.02.2018+++ People hold palcards reading Resignation of Dragnea (PSD, rulling party's leader) and Tariceanu (president of the Senate) during a protest against the Justice minister and the corruption in the front of the Romanian Government in Bucharest on February 25, 2018. Romania's justice minister Tudorel Toader launched on Thursday a procedure to sack the popular and internationally respected head of the anti-corruption investigation body. Toader, from the left-wing Social Democratic Party (PSD) said that the head prosecutor of DNA (National Anticorruption Department), Laura Codruta Kovesi had damaged the image of Romania abroad and accused her of being authoritarian. Kovesi has helped bring a raft of corrupt officials to justice in recent years in one of the EU's most graft-ridden countries. / AFP PHOTO / Daniel MIHAILESCU (Photo credit should read DANIEL MIHAILESCU/AFP/Getty Images)

ЕС призывает Румынию не сворачивать с пути реформ 01.03.2018

В Еврокомиссии озабочены планами румынских властей ограничить полномочия антикоррупционного управления страны. В коррупции подозреваются многие румынские чиновники из правящей партии.

25.02.2018+++ People holds banner reading We fight for Justice, they fight for corruption during a protest against the Justice minister and the corruption in front of the Romanian Government in Bucharest on February 25, 2018. Romania's justice minister Tudorel Toader launched on Thursday a procedure to sack the popular and internationally respected head of the anti-corruption investigation body. Toader, from the left-wing Social Democratic Party (PSD) said that the head prosecutor of DNA (National Anticorruption Department), Laura Codruta Kovesi had damaged the image of Romania abroad and accused her of being authoritarian. Kovesi has helped bring a raft of corrupt officials to justice in recent years in one of the EU's most graft-ridden countries. / AFP PHOTO / Daniel MIHAILESCU (Photo credit should read DANIEL MIHAILESCU/AFP/Getty Images)

В Румынии проходят протесты за отставку министра юстиции 25.02.2018

В Румынии требуют отставки главы Минюста Тудорела Тоадера. Причина - планируемое им отстранение от должности главы антикоррупционного управления Лауры Ковеши. Она считается одним из самых популярных политиков в стране.
Demonstrators hold up mobile phones during an anti-government and anti-corruption protest in front of the Romanian Parliament building in Bucharest on January 20, 2018. More than 30,000 people in Bucharest and in other cities across the country demonstrated against the policy of the ruling social democratic PSD party and a new legislation that has sparked concerns in Brussels and Washington about the shaky government's commitment to fighting endemic corruption. / AFP PHOTO / Andrei PUNGOVSCHI (Photo credit should read ANDREI PUNGOVSCHI/AFP/Getty Images)

В Румынии прошли массовые акции протеста 20.01.2018

В Румынии на акции протеста против правительства вышли десятки тысяч человек. Они полагают, что кабинет министров ослабляет принципы правового государства.
26.11.2017 +++ 30.000 Menschen haben Sonntagabend in der rumänischen Hauptstadt Bukarest gegen Korruption und Veränderung der Justitzgesetze protestiert.

В Румынии прошли массовые акции против коррупции 26.11.2017

На демонстрации против коррупции в Румынии вышли десятки тысяч человек. Протесты прошли в Бухаресте, а также в других городах страны.
05.11.2017 People march in protest against the ruling Social Democrats' plans to overhaul judicial legislation in Bucharest, Romania, November 5, 2017. Inquam Photos/Octav Ganea/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. ROMANIA OUT.

В Румынии прошли протесты против правовой реформы 06.11.2017

В протестной акции в Бухаресте приняли участие около 12 тысяч человек. Митингующие выступили против нового законопроекта, который призван ограничить полномочия прокуратуры в борьбе с коррупцией.
05.03.2017 Regierungsgegner protestieren am 05.03.2017 in Bukarest (Rumänien) gegen die Regierung von Ministerpräsident Grindeanu. Tausende Rumänen haben am Sonntagabend erneut gegen die sozialliberale Regierung demonstriert, der sie vorwerfen, den Kampf gegen die Korruption behindern zu wollen. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Тысячи жителей Румынии вышли на марш в поддержку антикоррупционных мер 06.03.2017

Новая антикоррупционная акция протеста в Румынии собрала порядка 10 тысяч демонстрантов. Митинги прошли в нескольких городах страны.
12.02.2017 Protesters display the Romanian national flag colours during a demonstration in front of the government building in Bucharest, Romania, February 12, 2017. Inquam Photos/Liviu Florin Albei via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY. ROMANIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ROMANIA.

Фотогалерея: Марш антикоррупционеров на Бухарест 18.02.2017

Правительство Румынии пошло навстречу протестующим, отозвав скандальный декрет об амнистии коррупционеров. Но этого уже мало демонстрантам, теперь люди требуют отставки кабинета.
07.02.2017+++Brüssel, Belgien+++ DW-Moderatorin Zhanna Nemtsova im Interview mit dem moldauischen Präsidenten Igor Dodon

Президент Молдавии Додон: Мне импонирует Лукашенко 14.02.2017

Президент Молдавии Игорь Додон в интервью Жанне Немцовой отверг предположение о том, что он пророссийский президент, признался в симпатиях к Лукашенко и не стал давать оценку протестам в Румынии.
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