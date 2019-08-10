Протесты в Румынии

Акции протеста против правительства в Румынии начались в январе 2017 года после обнародования правительственного декрета о декриминализации ряда коррупционных преступлений.

В июле 2018 года президент Румынии Клаус Йоханнис по решению Конституционного суда уволил главу Национального антикоррупционного управления Лауру Ковеши. Этот шаг связывают с расследованием случаев коррупции среди членов правящей Социал-демократической партии. В феврале 2019 года другим поводом для недовольства населения Румынии стало чрезвычайное постановление правительства о лишении генеральной прокуратуры страны части полномочий. Кроме того, документ подразумевал возможность правительства влиять на состав руководящих лиц в генеральной прокуратуре.