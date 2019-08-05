Протесты в Москве 10 августа: на что обратили внимание немецкие СМИ

Немецкие СМИ не оставили без внимания акции протеста в Москве 10 августа. Что их интересовало в первую очередь - в обзоре DW.

Spiegel-online: Акция протеста вопреки властям и погоде

Десятки тысяч человек, несмотря на масштабные попытки устрашения со стороны властей, вышли на мирную акцию протеста против насильственных действий со стороны полиции и за свободные выборы, которая прошла на проспекте Сахарова в Москве в субботу, 10 августа.

Это были самые крупные протесты за последние годы,пишет издание Spiegel -Online: "Из громкоговорителей звучал лозунг "Допускай!". Так участники акции протеста, на этот раз согласованной с властями, требовали регистрации независимых кандидатов для участия в выборах в Мосгордуму 8 сентября. Протестующие скандировали "Свободу политическим заключенным!", имея в виду оппозиционных политиков, среди которых Алексей Навальный и Илья Яшин, которые находятся под арестом".

Участники акции протеста в Москве

Издание обращает внимание многочисленность протестовавших: "Организаторы акций говорят о 50 000 участников, полиция о - 20 000. Считается, что это достаточно много, учитывая, что лидеры протестных акций арестованы и не могут принимать в них участие. К тому же сейчас в России период отпусков и летних каникул. А на улице дождливая погода. Среди протестующих - преимущественно молодые люди. Видео, показывающие жесткие действия полиции по отношению к демонстрантам, вызвали шок в соцсетях".

SZ: Не только выборы в Мосгордуму стали причиной протеста

Пятые выходные подряд участники акций протеста выходят на улицы Москвы и требуют не только свободных выборов в Мосгордуму, пишет обозреватель Süddeutsche Zeitung Зильке Бигальке (Silke Bigalke). "Многим независимым политикам не разрешили выставлять свои кандидатуры на выборах в Мосгордуму, что и послужило причиной протестов. Злость на систему, которая со всей жестокостью пытается подавить настоящую оппозицию, заставляет многих людей выйти на улицу. Их недовольство направлено не только против московского мэра Сергея Собянина, но и против Владимира Путина, которого участники акций называют "вором" и требуют Россию без Путина", - отмечает Бигальке.

Другой обозреватель SZ Екатерина Кель (Ekaterina Kel) в своем комментарии, посвященном протестам в Москве 10 августа, указывает, что многим россиянам больше недостаточно согласованных акций протеста. "Когда сразу после митинга (согласованного с властями. - Ред.) они организуют несанкционированный марш по Москве, то называют это "прогулкой". Тем самым они рискуют оказаться задержанными. И московская полиция в минувшие выходные наглядно продемонстрировала: кто пересечет границы дозволенного, четко очерченные властью, тому не будет пощады".

Полицейский кордон во время акции протеста в Москве, 10 августа 2019 года

Автор комментария подчеркивает, что противостояние властей и оппозиции происходит не только на улице: "Cамые жаркие баталии разворачиваются в СМИ и таким образом в умах людей. Президент Путин обращает внимание на то, чтобы его имя никак не было связано с фото полицейских с дубинками. У него есть другое хорошее средство, чтобы его слова достигли как можно большего числа людей - телевизор". <...>

"То, что контролируемые государством СМИ занимаются диффамацией в адрес участников протестов, уже само по себе плохо. Но еще хуже то, что они систематически занимаются манипуляцией в угоду Путину и массово распространяют ложную информацию. Это похоже на медленно действующий яд. Вместо информированных участников гражданского общества СМИ формируют беучастных граждан, которые погружаются в летаргию, цинизм и пламенный патриотизм", - пишет в своем комментарии SZ Екатерина Кель (Ekaterina Kel).

Tagesspiegel: жесткие задержания демонстрируют нервозность Кремля

"После окончания согласованного митинга (на проспекте Сахарова. - Ред.) многие люди собрались в центре города. Организаторы с самого начала не исключали возможности дальнейших акций, которые они декларировали как "прогулку" по Москве. Кадры прямой телевизионной трансляции демонстрировали, как полицейские с дубинками оцепили парки и улицы с восточной стороны Кремля. То и дело можно было увидеть сцены задержания протестующих", - пишет Оливер Бильгер (Oliver Bilger) из издания Tagesspiegel.

Он акцентирует внимание на жестких мерах властей по отношению к участникам акции и лидерам оппозиции: "Действия полиции демонстрируют большую нервозность Кремля перед относительно маловажными выборами в сентябре. Жестко поступает с демонстрантами и юстиция. На протяжении последних дней суды занимаются акциями, проходившими в последние недели.

До настоящего момента судьи выносили решения о денежных штрафах и арестах участников акций протеста из-за административных нарушений. Но сейчас 11 участников июльских протестов обвиняют в участии в "массовых беспорядках" и "применении насилия против представителей государства". В отношении них ведется следствие, и до конца сентября они будут находиться под арестом. Им грозит до 8 лет тюрьмы".

Zeit-online: Россия усиливает цензуру в интернете

После протестов в Москве 10 августа многие немецкие СМИ написали о попытках Роскомнадзора запретить прямые трансляции несанкционированных акций протеста в Youtube. Издание Zeit-online в этой связи написало, что каналы в YouTube имеют важное значение для российской оппозиции: "Поскольку телевидение в стране в основном контролируется Кремлем, многие противники власти имеют свои каналы на видеоплатформах, которые являются важным альтернативным источником информации для миллионов россиян. Например, оппозиционный политик Алексей Навальный неоднократно публиковал на своем канале в Youtube разоблачение коррупционных схем в окружении Путина".

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