Протесты в Москве: ЦИК как часть механизма репрессий?

ЦИК отклонил жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на фоне продолжающихся протестов. Карикатурист Сергей Елкин о том, отличается ли ЦИК от полицейских, разгоняющих митинги.
Масс-медиа Германии пишут о том, как прошел разрешенный митинг на Сахарова и чем закончилась "прогулка" по Москве участников этой несогласованной акции протеста. Что еще их интересовало - у DW. (12.08.2019)
Глава ЦИК России в эксклюзивном интервью DW объяснила ситуацию с регистрацией независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму и рассказала о своем отношении к несогласованным акциям протеста. (12.08.2019)
Митинги в Москве показали, что в политику пришло новое поколение. Почему это проблема для Путина и оппозиции одновременно, объясняет Константин Эггерт. (11.08.2019)
Российские звезды интернета и шоу-бизнеса стали все чаще высказываться по политическим вопросам. У Александра Плющева амбивалентное отношение к таким фактам. (12.08.2019)