 Протесты в Москве: ЦИК как часть механизма репрессий? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 15.08.2019

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Россия

Протесты в Москве: ЦИК как часть механизма репрессий?

ЦИК отклонил жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на фоне продолжающихся протестов. Карикатурист Сергей Елкин о том, отличается ли ЦИК от полицейских, разгоняющих митинги.

Надпись ЦИК, выложенная полицейскими дубинками - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Евгений Жуков


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