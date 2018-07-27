Протесты в Москве против пенсионной реформы: "Терпение подходит к концу"

Демонстранты на проспекте академика Сахарова в Москве требовали отставки правительства и сменяемости власти. Задержаны организаторы митинга от Либертарианской партии и штаба Навального.
На митинг против повышения пенсионного возраста в России, согласованный с властями и проводившийся на проспекте академика Сахарова в Москве, вышли в воскресенье, 29 июля, тысячи людей. Это уже вторая за два дня протестная акция против пенсионной реформы в российской столице. Проводилось оно по инициативе Либертарианской партии России.
По подсчетам активистов некоммерческого объединения волонтеров "Белый счетчик", к 15.45 мск акция собрала более 6 тысяч участников. В пресс-службе московской полиции, в свою очередь, назвали цифру в 2,5 тыс. человек.
Протестующие принесли триколоры, плакаты с надписями "Терпение подходит к концу", "Царь - плохой, бояре - тоже", "Воруй - повышай!" Многие взяли с собой бумажные самолетики, а также вырезанные из картона трехцветные эмблемы в виде пальцев, сложенных в кулак, ставшие одним из символов этого протеста.
Кроме того, в толпе были заметны флаги и символика Либертарианской партии России, партий "Яблоко" и "Демократический выбор", движения "Открытая Россия", анархистских и феминистских движений.
Призывы к отставке правительства
В какой-то момент собравшиеся в унисон с лозунгами, звучащими с возведенной для акции трибуны, начали массово скандировать: "Путин - русофоб". После этого прозвучали призывы к отставке правительства и в поддержку сменяемости власти.
На акции выступали представители профсоюзов, активисты, муниципальные депутаты. Среди собравшихся был замечен оппозиционер Алексей Навальный.
Задержаны организаторы акции
После акции были задержаны четыре человека, включая председателя Либертарианской партии России Сергея Бойко и координатора московского штаба Навального - Олега Степанова. Кроме того, задержаны выступавший с трибуны ведущий митинга Михаил Чичков и журналист сетевого издания Sota.Vision Иван Егоров, работавший на месте событий с аккредитацией. Как пояснил в Twitter сам Степанов, его отправили в ОВД района Красносельский. Официальных причин задержания правоохранительные органы не назвали.
Как в преддверии митинга отмечали его организаторы, он был направлен не только против пенсионной реформы, но и против увеличения налога на добавленную стоимость, подъема цен на бензин и дизельное топливо, неизбежного роста стоимости услуг связи из-за вступления в силу "пакета Яровой" и расширения таможенных сборов на покупки в интернет-магазинах.
Акции протеста против повышения пенсионного возраста состоялись 29 июля и в других городах России, включая Иваново, Старый Оскол и Ухту.
От Владивостока до Санкт-Петербурга
Накануне протестные мероприятия прошли также в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Красноярске, Барнауле, Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге, Владимире и других городах. Московский митинг собрал около 12 тысяч человек.
Госдума 19 июля одобрила в первом чтении проект пенсионной реформы. Планируется, что к 2028 году мужчины смогут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины, начиная с 2034 года, - в 63 года. Проект вызвал резко негативную реакцию в обществе, привел к протестам и снижению рейтингов президента и главы правительства РФ. Двенадцать российских регионов публично отказались поддержать реформу.
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