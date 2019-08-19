 Протесты в Москве: Макрон напомнил Путину об обязательствах РФ | Новости из Германии о России | DW | 19.08.2019

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Россия

Протесты в Москве: Макрон напомнил Путину об обязательствах РФ

Россия подписала ряд международных документов, обязывающих уважать свободу слова, мнения, мирного протеста, гарантировать гражданам возможность участвовать в выборах, заявил президент Франции.

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече в Форте Брегансон

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече в Форте Брегансон

Президент Франции Эмманюэль Макрон в связи с жесткими действиями российской полиции и массовыми задержаниями участников протестов в Москве призвал власти РФ соблюдать фундаментальные демократические принципы. На встрече со своим российским коллегой Владимиром Путины в Форте Брегансон на юге Франции в понедельник, 19 августа, Макрон приветствовал возвращение российской делегации в Совет Европы (СЕ) и напомнил, что как Франция, так и Россия подписали ряд международных документов, обязывающих всех членов СЕ соблюдать свободу слова, мнения, мирного протеста, гарантировать гражданам возможность участвовать в выборах.

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Одновременно Макрон подчеркнул, что считает некорректными прямые параллели между акциями "желтых жилетов" во Франции и протестными акциями в Москве в связи с недопуском оппозиционных кандидатов на выборы. Есть ряд людей, которые не были допущены к выборам в Мосгордуму, отметил он, именно поэтому Франция выражала озабоченность в связи с протестными акциями в Москве. "Что касается "желтых жилетов", о которых сказал президент Путин, они имели возможность представить своих кандидатов на недавних выборах в Европарламент", - возразил Макрон.

Макрон: Париж всегда выполняет решения ЕСПЧ

Макрон также ответил на слова Путина о том, что во Франции проходили протестные акции, сопровождаемые актами насилия. "Действительно, многие полицейские получили ранения, и я очень обеспокоен этой ситуацией. Но, тем не менее, Франция всегда соблюдала не только свою конституцию, но и Европейскую конвенцию по правам человека", - сказал президент Франции, добавив, что Париж всегда выполняет решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

"Франция считает, что любой человек имеет право и должен иметь возможность свободно выражать свое мнение. Поэтому нужно различать свободу выражения мнения и вопросы соблюдения общественного порядка", - добавил Эмманюэль Макрон.

Путин не хочет, чтобы в Москве было, как в Париже

Владимир Путин в свою очередь заявил, что не хочет в России событий, подобных демонстрациям "желтых жилетов" в Париже. Впервые говоря публично о протестных акциях в Москве, он отметил, что "какие-то группы граждан не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию столкновений с властями". "Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с российским законом", - заявил он. 

Коснувшись недопуска 57 оппозиционных кандидатов на выборы, Путин заявил, что они были отстранены "за очевидные нарушения избирательного законодательства". Споры с ЦИК, по словам Путина, эти кандидаты должны решать через суд. При этом президент РФ сослался на "решение в отношении как минимум одного человека (из 57. - Ред.) допустить его к выборам" через суд.

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Контекст

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