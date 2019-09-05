 Протесты в Москве: как вести себя с полицейскими | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 05.09.2019

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Россия

Протесты в Москве: как вести себя с полицейскими

Фигуранты "московского дела", которых обвиняют в нападении на сотрудников полиции, получили реальные сроки. Сергей Елкин советует перед протестами перечитать гоголевского "Вия".

Карикатура Сергея Елкина: чудовище в полицейском шлеме с забралом говорит: Поднимите мне забрало. Напротив стоит мужчина в очерченном мелом круге, как в повести Гоголя Вий.

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    Автор: Григорий Аросев


 

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