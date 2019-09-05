Протесты в Москве: как вести себя с полицейскими

Фигуранты "московского дела", которых обвиняют в нападении на сотрудников полиции, получили реальные сроки. Сергей Елкин советует перед протестами перечитать гоголевского "Вия".
Протест может привести к положительному результату, так как "встряхивает власть", заявил президент России в рамках ВЭФ. Между тем суды начали выносить приговоры по "московскому делу". (05.09.2019)
В Москве прошло сразу несколько заседаний по так называемому "московскому делу". Корреспондент DW следила за судьбами обвиняемых в Тверском и Мещанском судах. (03.09.2019)