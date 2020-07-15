Протестующие в Иерусалиме и Тель-Авиве требовали отставки Нетаньяху

Несколько тысяч протестующих вечером во вторник, 14 июля, собрались у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме с требованием отставки 70-летнего главы кабмина, которого обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Об этом сообщил израильский общественный телеканал Kan.

Как видно на кадрах, показанных в его эфире, демонстранты взяли с собой самодельные факелы и попытались снести полицейские заграждения. Они, в частности, поставили под сомнение эффективность усилий кабинета по противодействию пандемии в условиях растущего числа инфицированных. Ряд митингующих обвиняет власти в слишком поспешном снятии ограничений и плохой подготовке к возможной второй волне эпидемии COVID-19. Кроме того, собравшиеся недовольны переносом судебного процесса над Нетаньяху. Первое заседание должно было состояться еще весной, однако из-за пандемии оно несколько раз откладывалось. Полиция у резиденции премьера применила водометы для разгона митингующих.

По данным онлайн-газеты The Times of Israel, сотни протестующих собрались также в центре Тель-Авива на Бульваре Ротшильда.

Три дела в отношении Нетаньяху

Свыше трех лет длилось расследование израильской полиции, по итогам которого генеральный прокурор страны Авихай Мандельблит предъявил обвинения Нетаньяху по трем разным делам: "дело 1000", "дело 2000" и "дело 4000". По так называемому "делу 1000" Биньямина Нетаньяху обвиняют в том, что он на протяжении многих лет получал дорогие подарки, в том числе от голливудского продюсера Арнона Милчена и австралийского миллиардера Джеймса Пакера. Жена и сын Нетаньяху, согласно обвинению, также получали дорогие подарки: сигары, шампанское, драгоценности, авиабилеты - все это потянуло на общую сумму около 230 тысяч евро.

В "деле 2000", как и в предыдущем, по мнению обвинения, есть признаки мошенничества и злоупотреблении доверием со стороны премьера. Согласно материалам расследования, Нетаньяху договорился с учредителем израильской газеты Jedinot Achronot Арноном Мозесом о том, чтобы это ежедневное издание давало информацию в его пользу. Защита премьера отвергает данное обвинение, указывая на то, что такой цели не существовало.

В "деле 4000" речь идет о так называемом quid pro quo - договоренности об оказании взаимных услуг между Нетаньяху и медиамагнатом Шаулем Эловичем, тогдашним акционером крупнейшей телекоммуникационной компании Израиля "Безек". В рамках этого дела премьер-министра обвиняют в том, что он, будучи министром связи, оказывал правовую поддержку и продвигал интересы "Безека". А в обмен Нетаньяху якобы неоднократно мог вмешиваться в работу руководимого Эловичем новостного портала Wallа, чтобы повлиять на освещение им событий. В этом случае премьера обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве.

Смотрите также:

Древний Иерусалим - яблоко раздора Иерусалим, град Давида Согласно Ветхому Завету, около 1000 года до н.э. царь Давид - правитель Израиля и Иудеи - завоевал у иевуситов Иерусалим и провозгласил город столицей и религиозным центром государства. Впоследствии сын Давида, царь Соломон, построил там Первый Иерусалимский храм, посвященный богу народа Израиля Яхве.

Древний Иерусалим - яблоко раздора Вавилонский плен Вавилонский правитель Навуходоносор II дважды завоевывал Иерусалим - в 597 и 586 годах до н.э. Он взял в плен царя и всю знать и отправил их в Вавилон в качестве невольников, а храм в Иерусалиме разрушил. После того как Вавилон завоевал персидский царь Кир II, евреям разрешили вернуться в Иерусалим и восстановить храм.

Древний Иерусалим - яблоко раздора Господство римлян и византийцев С 63 года н.э. Иерусалим находился под властью Римской империи. В 66 г. н. э. здесь вспыхнуло восстание: началась четырехлетняя Иудейская война, которая через 4 года закончилась победой римлян и повторным разрушением Иерусалимского храма. Господство римлян, а затем византийцев в Палестине продолжалось еще около семисот лет.

Древний Иерусалим - яблоко раздора Завоевание арабами В ходе завоеваний арабами-мусульманами большей части Великой Сирии их войска дошли до Палестины. В 637 году армия халифа Умара ибн аль-Хаттаба осадила Иерусалим и в конечном итоге взяла его. Несколько веков за контроль над Иерусалимом соперничали несколько мусульманских правителей: хозяева города часто менялись.

Древний Иерусалим - яблоко раздора Завоевание Иерусалима крестоносцами В конце XI века христианскому миру на Востоке все чаще угрожали кочевые турки-сельджуки. Папа Урбан II призвал христиан к крестовому походу. За 200 лет европейцы предприняли пять крестовых походов с целью вернуть себе Иерусалим и освободить Гроб Господень. Крестоносцам удалось взять Иерусалим, но удержать его они не смогли. В 1244 году город снова захватили мусульмане.

Древний Иерусалим - яблоко раздора Османы и британцы В 1535 году, после захвата Египта и арабских стран османскими турками, Иерусалим вошел в состав Османской империи. Во время Первой мировой войны, после победы британских войск над османами в 1917 году, находившийся на территории Палестины город переходит под контроль Великобритании.

Древний Иерусалим - яблоко раздора Разделенный город После Второй мировой войны британцы отказались от мандата на Палестину. Генассамблея ООН проголосовала за разделение Палестины на две части, чтобы создать новую родину для переживших Холокост евреев. После провозглашения Израилем независимости ряд арабских стран объявили ему войну. Иерусалим был разделен на восточную часть, контролируемую Иорданией, и западную, контролируемую Израилем.

Древний Иерусалим - яблоко раздора Борьба за Восточный Иерусалим В 1967 году Израиль после победы в Шестидневной войне против Египта, Иордании и Сирии захватил Синайский полуостров, сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Голанские высоты и Восточный Иерусалим. Впервые с 1949 года израильтяне получили свободный доступ к Стене плача. Формально Восточный Иерусалим был не аннексирован, а стал интегральной составляющей государства Израиль.

Древний Иерусалим - яблоко раздора Исламские святыни С тех пор Израиль не ограничивает доступ мусульманам к их святым местам. Мусульмане могут подняться на Храмовую гору и войти в расположенное там святилище Купол Скалы, а также помолиться в мечети аль-Акса, которая считается третьей святыней ислама после мечетей в Мекке и Медине.

Древний Иерусалим - яблоко раздора Неопределенный статус Иерусалим и по сей день остается камнем преткновения на пути к миру между Израилем и Палестиной. В 1980 году Израиль провозгласил древний город своей "вечной и неделимой столицей". После того как в 1988 году Иордания отказалась от своих претензий на Западный берег реки Иордан и Иерусалим, палестинцы приняли декларацию о независимости, одновременно с этим объявив Восточный Иерусалим своей столицей. Автор: Инес Айзеле, Александра Елкина

