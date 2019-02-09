 Протестующие в Белграде потребовали отставки президента Сербии Вучича | Новости из Германии о Европе | DW | 13.04.2019

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Европа

Протестующие в Белграде потребовали отставки президента Сербии Вучича

Тысячи демонстрантов требовали свободы СМИ и справедливых условий для выборов, выступая под девизом "Один из пяти миллионов". Протесты начались после избиения оппозиционера Борко Стефановича.

Протестующие у здания парламента Сербии, 13 апреля 2019 года

Протестующие у здания парламента Сербии, 13 апреля 2019 года

В центре Белграда вновь состоялась массовая акция протеста против политики президента Сербии Александара Вучича. В демонстрации в субботу, 13 апреля, участвовали около десяти тысяч человек.

Выступавшие под девизом "Один из пяти миллионов" протестующие требовали отставки главы государства, а также свободы медиа и создания справедливых условий для выборов. Девиз возник после того, как Вучич заявил, что не отреагирует на требования демонстрантов, даже если их выдвинут пять миллионов сербов. Всего в республике проживают семь миллионов человек.

В здании парламента страны находятся полицейские формирования для борьбы с беспорядками. Власти заявили, что тем самым намерены помешать оппозиции прорваться в здание.

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Нападение на оппозиционера Стефановича

Протесты в сербской столице начались 8 декабря. Поводом для проведения первой массовой субботней акции стало жестокое избиение лидера Левой партии оппозиционера Борко Стефановича, произошедшее 23 ноября в городе Крушевац на юге Сербии. Подозреваемые в нападении были вскоре задержаны, но незадолго до новогодних праздников отпущены на свободу в связи с недостатком улик.

Демонстрации стали самыми значимыми протестами с весны 2017 года, когда в знак протеста против избрания Вучича президентом на улицы Сербии вышли десятки тысяч молодых людей.

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    Автор: Диего Куполо, Сербия


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В то время как территорию Сербии пересекают все больше мигрантов, предприимчивые местные жители отправляются к лагерям беженцев и за плату предлагают им свои услуги. Репортаж DW. (28.10.2015)  

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