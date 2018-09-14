Протестантские церкви Европы вступают в экуменический диалог с Ватиканом

Европейские евангелические церкви готовы к экуменическому диалогу с Ватиканом. Соответствующий документ подписали в воскресенье, 16 сентября, в кафедральном соборе Базеля Готфрид Лохер, исполнительный президент Сообщества протестантских церквей в Европе, и кардинал Курт Кох, председатель папского совета по содействию христианскому единству.

"На этапе подготовительных переговоров мы увидели много положительного и объединяющего. На это мы хотели бы опереться", - отметил Кох.

По его словам, сторонам предстоит найти возможности для сближения по вопросу о разном самоопределении церквей, затрагиваться будет и трактовка евхаристии.

"В экуменизме отдача и терпение должны идти рука об руку. Основательность важнее быстроты", - заявил Кох, говоря о временных рамках диалога.

Готфрид Лохер в свою очередь был более предметен, отметив, что обсуждаться будет ряд конкретных вопросов, включая рукоположение женщин в священный сан. Он выразил надежду на "скорейшую проработку" этих тем.

В 2017 году главы евангелической и католической церквей Германии пригласили папу римского Франциска посетить ФРГ с визитом. Официального согласия от понтифика на том этапе не последовало.

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