"Просто стоял на вышке": как в Германии судят бывшего охранника лагеря

С середины октября прошлого года в Гамбурге идет судебный процесс над бывшим охранником концлагеря Штутгоф Бруно Д. (Bruno D.) Его полное имя можно найти, в частности, в немецкой "Википедии", но в СМИ Германии не принято приводить полные имена и фамилии подсудимых. Бруно Д. - 93 года. Его привозят на заседания суда в инвалидной коляске. В Штутгоф он попал летом 1944 года в 17-летнем возрасте. Именно поэтому его делом занимается судебная коллегия по уголовным делам несовершеннолетних.
Концлагерь Штутгоф был создан нацистами недалеко от Гданьска на территории оккупированной Польши. Среди узников были евреи, составлявшие в конце 1944 года около 70 процентов заключенных, советские военнопленные и поляки. Из 100 тысяч заключенных, попавших в лагерь во время Второй мировой войны, 65 тысяч были расстреляны, замучены, погибли в газовых камерах, умерли от голода и болезней.
Обвиняется в соучастии
Бруно Д. обвиняется в соучастии в убийстве 5230 человек. Сам он (точнее, его адвокат) оправдывается тем, что был "рядовым охранником", "просто стоял на вышке", и якобы ничего не знал о творящемся в лагере. Кроме того, он вступил в СС неразумным юнцом и отказаться от службы в лагере все равно не мог.
На такой вышке нес службу Бруно Д. Ее оставили в бывшем концлагере Штутгоф как напоминание о страшном времени
Уже выступившие на процессе историки опровергли это: Бруно Д., подчеркивают они, мог бы подать рапорт о переводе его в другое место, и такие примеры были, и ничего бы с ним не случилось. Обвинение отвергает и то, что он не знал о "подлых и жестоких" казнях заключенных в Штутгофе. Со своей вышки он мог видеть и тех, кто шел в газовые камеры, и полуживых, превратившихся в скелеты заключенных, и трупы у бараков... Охраняя лагерь, подчеркивает прокурор, Бруно Д. "сознательно поддерживал невыносимые для жизни условия".
Но почему эсэсовского охранника судят только сейчас?
Дело в том, что до широко известного дела Ивана Демьянюка в Германии нужно было обязательно доказать личное участие подсудимых в конкретных преступлениях. Что по понятным причинам непросто: свидетелей осталось мало, это тоже люди преклонного возраста, после войны прошло несколько десятилетий... Но обвинение Демьянюка прокуратура ФРГ построила на том, что Собибор, где он служил охранником, был лагерем смерти, а значит, каждый охранник, каждый надзиратель был причастен к уничтожению его узников. Исходя из этого судебного прецедента, был осужден, в частности, "бухгалтер Освенцима" Оскар Грёнинг (Oskar Gröning) в 2015 году. А сейчас очередь дошла и до Бруно Д.
Суды и казни нацистских преступников
Но судебный процесс в Гамбурге - далеко не единственный, где на скамье подсудимых оказались те, кто служил в концлагере Штутгоф. Первый состоялся уже через год после освобождения концлагеря. Судили 13 надзирателей, в том числе и шесть женщин-надзирательниц. Одиннадцать подсудимых польский суд приговорил к смертной казни. Их публично повесили в Гданьске, причем сделали это бывшие узники концлагеря.
Спустя год в Польше судили и казнили эсэсовских палачей Штутгофа. В самом начале 1950-х годов на скамью подсудимых попали уже в Западной Германии еще несколько человек, в том числе комендант лагеря Штутгоф Хоппе, который скрывался после войны под чужим именем. Он получил 9 лет тюрьмы.
Нынешний процесс в Гамбурге, возможно, будет и не последним в череде судов, на которых идет речь о преступлениях нацистов в Штутгофе. Как сообщила прокуратура в октябре 2019 года, сейчас ведется следствие против бывшей секретарши лагеря. Ей 94 года. Тем не менее, и ее намерены обвинить в соучастии в массовых убийствах в Штутгофе в период с 1943 по 1945 годы. Правда, неизвестно, попадет ли она на скамью подсудимых, исходя из состояния здоровья.
Процесс над бывшим охранником концлагеря Штутгоф Бруно Д. должен завершиться 15 мая 2020 года.
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Автор: Дарья Брянцева