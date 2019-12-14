Прорыв в деле об убийстве Шеремета: подозреваемые, мотивы, версии

Нацполиция Украины сообщила о задержании подозреваемых по делу об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета. DW - об основных результатах следствия.
Руководители правоохранительных органов Украины на брифинге в четверг, 12 декабря, назвали имена пяти подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Машина, за рулем которой сидел Шеремет, в июле 2016 года была взорвана в центре Киева. Все подозреваемые - в прошлом волонтеры и участники боевых действий в Донбассе.
Убийство Шеремета: версии следствия
Представитель Нацполиции Евгений Коваль в ходе интерактивной презентации и демонстрации расшифровки записей телефонных разговоров подозреваемых сообщил, что следствие рассматривало четыре версии убийства Павла Шеремета.
Это ошибка в объекте преступления (хотели убить не его), бытовые и межличностные мотивы, профессиональная деятельность, а также дестабилизация ситуации в Украине путем убийства известного лица. В итоге правоохранители остановились на последней версии.
Присутствовавший на брифинге глава МВД Арсен Аваков, добавил, что у следствия есть "несколько подверсий" - в том числе одна, указывающая на "российский след". По словам Авакова, "Шеремет писал книгу вместе с Немцовым, издавал материалы, обличающие нынешний режим в соседнем государстве".
Подозреваемые - кто эти люди?
Как было заявлено на брифинге, уже задержано пять подозреваемых в убийстве журналиста. Это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов вооруженных сил Украины (ВСУ) Яна Дугарь, детский врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и военнослужащий-доброволец Андрей Антоненко, а также участники боевых действий в Донбассе супруги Владислав и Инна Грищенко.
Супруги Грищенко уже находятся в СИЗО в рамках другого уголовного дела (покушение на убийство бизнесмена в Ивано-Франковской области), расследование которого и помогло следственной группе найти доказательства их вероятной причастности к убийству Шеремета.
Юлия Кузьменко - хирург в центре детской кардиологии и кардиохирургии больницы "Охматдет", во время боевых действий в Донбассе занималась волонтерством, позывной "Лиса". Андрей Антоненко - фронтмен рок-группы Riffmaster. Выступал для бойцов в ходе военной операции в Донбассе, позже пошел служить по контракту, сержант Сил специальных операций (ССО). Автор неофициального гимна ССО, в 2014 году был награжден орденом "За мужество" III степени. Их обоих в ночь на 14 декабря киевский суд арестовал на два месяца.
Ранее шесть раз судимый 41- летний Владислав Грищенко (позывной "Буча") и его 40-летняя жена Инна (позывной "Пума") - в прошлом добровольцы "Правого сектора". Владислав участвовал в обороне Донецкого аэропорта. Позже заключил контракт с ВСУ, сапер одной из аэромобильных бригад. Инна до конфликта на востоке Украины, по ее словам, работала в СИЗО и Бучанской колонии. Затем была соучредителем в ветеранском ресторане "Патриот" во Львове.
Как следствие вышло на подозреваемых
Представитель Нацполиции Евгений Коваль сообщил о гигантской работе, проведенной следствием за три с половиной года после убийства Павла Шеремета: допрошено более 3,7 тысячи человек, отработано 80 млн телефонных соединений, изучены записи с 221 камер. Участница боевых действий в Донбассе 26-летняя медсестра Дугарь, по версии следствия, до убийства Шеремета проводила разведку на месте преступления, фотографировала видеокамеры, расположенные рядом с запаркованной машиной журналиста, и была заснята.
Взрывчатку в автомобиль, которым управлял Павел Шеремет, сообщил на брифинге Коваль, подложила Кузьменко, сопровождаемая Антоненко. Именно их, как утверждают правоохранители, зафиксировали камеры наблюдения возле дома Шеремета в ночь перед гибелью журналиста. Во время службы Антоненко получил травму ноги и долгое время лечился. Именно походка с небольшим прихрамыванием из-за травмы натолкнула следователей на версию о вероятной причастности Антоненко к убийству Шеремета.
Роль супругов Грищенко в убийстве Шеремента следователи не объяснили, рассказав лишь, что те были знакомы с другими подозреваемыми. И что именно через чету Грищенко удалось выйти на предполагаемых исполнителей преступления.
Реакция на версию следствия и сомнения
Следствие также предполагает, что подозреваемые могли готовить другое подобное преступление. В частности, как следует из записей телефонных разговоров, подозреваемая Юлия Кузьменко обсуждала возможность покушения на известного волонтера Марусю Зверобой - она якобы должна была стать "сакральной жертвой", чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине.
Коллеги Шеремета осторожно относятся к озвученной правоохранителями информации. Редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева указала на то, что заказчики убийства так и не были названы. По ее мнению, мотив подозреваемых четко не артикулирован. Мусаева сомневается, что такое преступление могла организовать группа волонтеров и добровольцев для дестабилизации ситуации в стране.
Депутат парламента от "Европейской солидарности", в прошлом медик-волонтер Яна Зинкевич уверена, что причастность к убийству Шеремета Яны Дугарь "притянута за уши". Зинкевич обнародовала документ, согласно которому в момент убийства Дугарь находилась в зоне конфликта в Донбассе.
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