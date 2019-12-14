 Прорыв в деле об убийстве Шеремета: подозреваемые, мотивы, версии | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 14.12.2019

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Украина

Прорыв в деле об убийстве Шеремета: подозреваемые, мотивы, версии

Нацполиция Украины сообщила о задержании подозреваемых по делу об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета. DW - об основных результатах следствия.

Человек держит в руках фото Павла Шеремета

Через три с половиной года следствие назвало имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета

Руководители правоохранительных органов Украины на брифинге в четверг, 12 декабря, назвали имена пяти подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Машина, за рулем которой сидел Шеремет, в июле 2016 года была взорвана в центре Киева. Все подозреваемые - в прошлом волонтеры и участники боевых действий в Донбассе.

Убийство Шеремета: версии следствия

Представитель Нацполиции Евгений Коваль в ходе интерактивной презентации и демонстрации расшифровки записей телефонных разговоров подозреваемых сообщил, что следствие рассматривало четыре версии убийства Павла Шеремета.

Взорванная машина на месте убийства Павла Шеремета, 20 июля 2016 года

На месте убийства Павла Шеремета, 20 июля 2016 года

Это ошибка в объекте преступления (хотели убить не его), бытовые и межличностные мотивы, профессиональная деятельность, а также дестабилизация ситуации в Украине путем убийства известного лица. В итоге правоохранители остановились на последней версии.

Присутствовавший на брифинге глава МВД Арсен Аваков, добавил, что у следствия есть "несколько подверсий" - в том числе одна, указывающая на "российский след". По словам Авакова, "Шеремет писал книгу вместе с Немцовым, издавал материалы, обличающие нынешний режим в соседнем государстве".

Подозреваемые - кто эти люди?

Как было заявлено на брифинге, уже задержано пять подозреваемых в убийстве журналиста. Это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов вооруженных сил Украины (ВСУ) Яна Дугарь, детский врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и военнослужащий-доброволец Андрей Антоненко, а также участники боевых действий в Донбассе супруги Владислав и Инна Грищенко.

Павел Шеремет (фото из архива)

Павел Шеремет (фото из архива)

Супруги Грищенко уже находятся в СИЗО в рамках другого уголовного дела (покушение на убийство бизнесмена в Ивано-Франковской области), расследование которого и помогло следственной группе найти доказательства их вероятной причастности к убийству Шеремета.

Юлия Кузьменко - хирург в центре детской кардиологии и кардиохирургии больницы "Охматдет", во время боевых действий в Донбассе занималась волонтерством, позывной "Лиса". Андрей Антоненко - фронтмен рок-группы Riffmaster. Выступал для бойцов в ходе военной операции в Донбассе, позже пошел служить по контракту, сержант Сил специальных операций (ССО). Автор неофициального гимна ССО, в 2014 году был награжден орденом "За мужество" III степени. Их обоих в ночь на 14 декабря киевский суд арестовал на два месяца.

Ранее шесть раз судимый 41- летний Владислав Грищенко (позывной "Буча") и его 40-летняя жена Инна (позывной "Пума") - в прошлом добровольцы "Правого сектора". Владислав участвовал в обороне Донецкого аэропорта. Позже заключил контракт с ВСУ, сапер одной из аэромобильных бригад. Инна до конфликта на востоке Украины, по ее словам, работала в СИЗО и Бучанской колонии. Затем была соучредителем в ветеранском ресторане "Патриот" во Львове.

Как следствие вышло на подозреваемых

Представитель Нацполиции Евгений Коваль сообщил о гигантской работе, проведенной следствием за три с половиной года после убийства Павла Шеремета: допрошено более 3,7 тысячи человек, отработано 80 млн телефонных соединений, изучены записи с 221 камер. Участница боевых действий в Донбассе 26-летняя медсестра Дугарь, по версии следствия, до убийства Шеремета проводила разведку на месте преступления, фотографировала видеокамеры, расположенные рядом с запаркованной машиной журналиста, и была заснята.

Контекст

Взрывы и выстрелы в украинских городах стали обыденностью. Власти по традиции в них обвиняют спецслужбы России. При этом большинство резонансных убийств и покушений так и не раскрыто. (26.10.2017)

Украинские правоохранители не смогли предоставить доказательств причастности России к убийству журналиста Павла Шеремета. К годовщине его гибели в Киеве обнародовали отчет о ходе расследования. (12.07.2017)

Журналист-расследователь Дмитрий Гнап рассказал о неудовлетворительной работе следствия и прокомментировал информацию о вероятной причастности СБУ к преступлению. (11.05.2017)

Одна из версий гибели журналиста Шеремета - политическое убийство по заказу из России, сообщил глава МВД Украины Аваков. Коллеги журналиста требуют большей прозрачности расследования. (09.02.2017)

DW рассказывает, чему были посвящены острые статьи и комментарии убитого 20 июля в Киеве журналиста и чьи интересы могли задеть эти публикации. (21.07.2016)

Взрывчатку в автомобиль, которым управлял Павел Шеремет, сообщил на брифинге Коваль, подложила Кузьменко, сопровождаемая Антоненко. Именно их, как утверждают правоохранители, зафиксировали камеры наблюдения возле дома Шеремета в ночь перед гибелью журналиста. Во время службы Антоненко получил травму ноги и долгое время лечился. Именно походка с небольшим прихрамыванием из-за травмы натолкнула следователей на версию о вероятной причастности Антоненко к убийству Шеремета.

Роль супругов Грищенко в убийстве Шеремента следователи не объяснили, рассказав лишь, что те были знакомы с другими подозреваемыми. И что именно через чету Грищенко удалось выйти на предполагаемых исполнителей преступления.

Реакция на версию следствия и сомнения

Следствие также предполагает, что подозреваемые могли готовить другое подобное преступление. В частности, как следует из записей телефонных разговоров, подозреваемая Юлия Кузьменко обсуждала возможность покушения на известного волонтера Марусю Зверобой - она якобы должна была стать "сакральной жертвой", чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине.

Коллеги Шеремета осторожно относятся к озвученной правоохранителями информации. Редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева указала на то, что заказчики убийства так и не были названы. По ее мнению, мотив подозреваемых четко не артикулирован. Мусаева сомневается, что такое преступление могла организовать группа волонтеров и добровольцев для дестабилизации ситуации в стране.

Депутат парламента от "Европейской солидарности", в прошлом медик-волонтер Яна Зинкевич уверена, что причастность к убийству Шеремета Яны Дугарь "притянута за уши". Зинкевич обнародовала документ, согласно которому в момент убийства Дугарь находилась в зоне конфликта в Донбассе.

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